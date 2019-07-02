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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ters köşe! Bir dakika bile oynamayan Tolga Ciğerci...
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Futbol
Foto: Hürriyet Arşiv
02 Temmuz 2019 - 09:55,

Ters köşe! Bir dakika bile oynamayan Tolga Ciğerci...

Süper Lig’de onlarca futbolcu, kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erdiği için serbest kaldı.

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1/32

Kendi kulüpleri ve başka kulüplerle henüz anlaşma yapmayan bu futbolcular bonservisleri ellerinde olduğu için gidecekleri takımlar, bonservis ücreti ödemeyecek.

2/32

İşte Süper Lig'de serbest kalacak o isimler:

3/32Martin Skrtel

Martin Skrtel

Fenerbahçe

4/32Roman Neustadter

Roman Neustadter

Fenerbahçe

5/32İsmail Köybaşı

İsmail Köybaşı

Fenerbahçe

6/32Volkan Demirel

Volkan Demirel

Fenerbahçe

7/32Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

Fenerbahçe

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti. Ancak resmi sözleşme imzalanmadı.

8/32Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı

Fenerbahçe

9/32Roberto Soldado

Roberto Soldado

Fenerbahçe

10/32Selçuk İnan

Selçuk İnan

Galatasaray

11/32Sinan Gümüş

Sinan Gümüş

Galatasaray

12/32Eren Derdiyok

Eren Derdiyok

Galatasaray

13/32Muğdat Çelik

Muğdat Çelik

Galatasaray

14/32İsmail Çipe

İsmail Çipe

Galatasaray

15/32Mustafa Pektemek

Mustafa Pektemek

Beşiktaş

16/32Adriano

Adriano

Beşiktaş

17/32Tolga Zengin

Tolga Zengin

Beşiktaş

18/32Gökhan Töre

Gökhan Töre

Beşiktaş

19/32Olcay Şahan

Olcay Şahan

Trabzonspor

20/32Ibanez

Ibanez

Trabzonspor

21/32Nakoulma

Nakoulma

Rizespor

22/32Umut Bulut

Umut Bulut

Kayserispor

23/32Muhammet Demir

Muhammet Demir

Sivasspor

24/32Kana Bıyık

Kana Bıyık

Kayserispor

25/32Ertaç Özbir

Ertaç Özbir

Malatyaspor

26/32Serdar Taşçı

Serdar Taşçı

Başakşehir

27/32Gouffran

Gouffran

Göztepe

28/32Alessio Cercı

Alessio Cercı

Ankaragücü

29/32Latovlevici

Latovlevici

Bursaspor

30/32Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl

Göztepe

31/32Emrah Başsan

Emrah Başsan

Erzurumspor

32/32

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