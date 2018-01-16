Terim'le Kocaman karşı karşıya! Transfer savaşı...
Maddi sıkıntı nedeniyle transferde aceleci davranmak istemeyen Fenerbahçe'ye, sol bek için Galatasaray’ın Asamoah yüzünden beklettiği Fransız yıldız Patrice Evra önerildi. Terim ile Kocaman'ın takımları karşı kaşıya...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde düzenlendiği basın toplantısında transferlerle ilgili sorulan soruya "Gelen oyuncu üst seviyede olmalı ki uyum süreci yaşamadan takıma katkılı olsun. Bunun maliyetini söylemeye gerek yok. 15-20´li rakamlara gidiyor" yanıtını vererek maddi sıkıntıya dikkat çekmişti.
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Ara transfer döneminde doğru transfer yapılması konusunun zorluklarının masaya yatırıldığı yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantıda da takımın gücünü arttıracak isimler dışındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim acele etmeden kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sol bek takviyesi içinde transferin son gününe kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertli yönetime ilginç bir teklif geldi. Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Fransız yıldız Patrice Evra'nın temsilcileri F.Bahçe'nin kapısını çaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-kırmızılı Kulüpten beklenen yanıtı bir türlü alamayan menajerler 'Evra'yı F.Bahçe'ye 6 aylığına getirebiliriz" teklifinde bulundu.
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Bu teklif sonrası düşünme kararı alan sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılacak toplantı sonrası kesin kararı verecek. Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncunun 6 aylık maliyeti ise sadece 1 milyon euro. (Akşam)