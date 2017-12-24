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Terim ile birlikte ilk kez o da stada geldi

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. 4. kez Sarı-Kırmızılıların başına gelen Fatih Terim'li Aslan sahadan 3-1 glaip ayrıldı. Tribünlerde ise Fatih Terim'e büyük bir ilgi vardı.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Yeniden Galatasaray'ın başına gelen Fatih Terim bu sezon takımının başında ilk maçına çıktı.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray, Terim ile çıktığı ilk maçı Rodrigues, Yasin ve Maicon'un golleriyle sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Tribünlerde de Terim için büyük bir coşku vardı. Taraftarlar karşılaşma öncesi İmparator'u tribünlere çağırdı.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray'a karşı kariyerinde ilk kez forma giyen Sabri'ye sarı kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Sabri sahaya çıkar çıkmaz Galatasaray tribünlerine çağrılırken tezahüratlara elini kalbine götürüp eğilerek karşılık verdi. Sabri'ye maç öncesinde Galatasaray Kulübüne verdiği hizmetlerden ötürü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, teşekkür plaketi verdi.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Mücadeleyi takip edenler arasında Fatih Terim'in yardımcısı olacağı konuşulan Hasan Şaş da yer aldı.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Terim'in dönüşü ile yeniden A takım idmanlarına çıkan tecrübeli futbolcu Hakan Balta, maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Dikkat çeken önemli noktalardan biri isi Derya Balta'nın maçta olmasıydı. Hakan Balta'nın eşi bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan bir mücadeleye geldi.

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera maç sonunda 3'lü çektirdi. İşte Galatasaray-Göztepe maçında objektiflere yansıyan kareler...

Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fatih TerimGalatasarayGöztepeFutbolSüper Lig

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