Terim ile birlikte ilk kez o da stada geldi

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. 4. kez Sarı-Kırmızılıların başına gelen Fatih Terim'li Aslan sahadan 3-1 glaip ayrıldı. Tribünlerde ise Fatih Terim'e büyük bir ilgi vardı.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
1 / 24
Yeniden Galatasaray'ın başına gelen Fatih Terim bu sezon takımının başında ilk maçına çıktı.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
2 / 24
Galatasaray, Terim ile çıktığı ilk maçı Rodrigues, Yasin ve Maicon'un golleriyle sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Tribünlerde de Terim için büyük bir coşku vardı. Taraftarlar karşılaşma öncesi İmparator'u tribünlere çağırdı.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
3 / 24
Galatasaray'a karşı kariyerinde ilk kez forma giyen Sabri'ye sarı kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
4 / 24
Sabri sahaya çıkar çıkmaz Galatasaray tribünlerine çağrılırken tezahüratlara elini kalbine götürüp eğilerek karşılık verdi. Sabri'ye maç öncesinde Galatasaray Kulübüne verdiği hizmetlerden ötürü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, teşekkür plaketi verdi.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
5 / 24
Mücadeleyi takip edenler arasında Fatih Terim'in yardımcısı olacağı konuşulan Hasan Şaş da yer aldı.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
6 / 24
Terim'in dönüşü ile yeniden A takım idmanlarına çıkan tecrübeli futbolcu Hakan Balta, maçı tribünden takip edenler arasındaydı.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
7 / 24
Dikkat çeken önemli noktalardan biri isi Derya Balta'nın maçta olmasıydı. Hakan Balta'nın eşi bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan bir mücadeleye geldi.
Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
8 / 24
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera maç sonunda 3'lü çektirdi. İşte Galatasaray-Göztepe maçında objektiflere yansıyan kareler...