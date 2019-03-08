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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: galatasaray.org
08 Mart 2019 - 15:02,

Terim'in yüzü gülüyor! İdmana çıktı...

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana eğitsel oyunlarla ısınma hareketleri ile başlandı.

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Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Yuto Nagatomo, özel program dâhilindeki çalışmalarına devam etti.

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Sakatlığı tamamen geçen Brezilyalı futbolcu Fernando takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray Antalyaspor ile oynaya maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Sakatlığı tamamen geçen Fernando takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve yıldız oyuncuları, bu anlamlı günü paylaşılan bir video ile kutladı... (VİDEO)

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