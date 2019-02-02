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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AA-DHA
02 Şubat 2019 - 20:31,

Terim'in yıkıldığı an! Çok sinirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yeni transferleriyle şampiyonluğa yürümeyi hedefleyen Galatasaray, Alanyaspor maçının ilk yarısında adeta ecel terleri döktü.

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Maçta ekrana yansımayan anlar ise foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı. İşte detaylar...

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Yeni transferlerden Luyindama ve Kostas Mitroglou'nu sahaya süren Terim, maç öncesinde epey keyifliydi. Deneyimli teknik adam, yakınındaki taraftarlarla sohbet de etti.

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Alanyaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı Ceyhun Gülselam, maç öncesinde eski hocasına sarıldı ve ona başarılar diledi.

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İlk yarıda Alanya baskısına boyun eğen Galatasaray takımının kötü durumu Terim'i çıldırtmaya yetti.

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45+3'te gelen Alanyaspor golü sonrası ise tecrübeli teknik adam adeta ateş püskürdü. Terim'in soyunma odasında futbolculara sert uyarılar yaptığı belirtildi.

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Mariano'nun ilk yarıda sakatlanması Galatasaray'ın gücünü azalttı. Brezilyalı'nın yerine Ömer Bayram dahil oldu.

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Terim'in ilk kesiği ise Kostas Mitroglou oldu. Hazır olmadığı gözlenen Yunan futbolcu, ikinci yarının başlarında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

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Galatasaray maçın dakikalarında gol bulmayı başaramadı ve şampiyonluk yolunda önemli iki puanı deplasmanda bıraktı. İşte maçtan özel kareler...

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