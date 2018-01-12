Terim'in transfer sürprizi ortaya çıktı!

Fatih Terim GS TV'ye verdiği röportajda, sol bek transferinin yanı sıra sürpriz bir transfere de imza atabileceklerini söyledi. Bu transferin bir santrfor olduğu ortaya çıktı!
Foto: Hürriyet Arşiv
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Foto: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim GS TV'ye verdiği röportajda, sol bek transferinin yanı sıra sürpriz bir transfere de imza atabileceklerini söyledi. Bu transferin bir santrfor olduğu ortaya çıktı!
Foto: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, GS TV canlı yayınında konuştu. Asamoah transferinin zor olduğunu belirten Fatih Terim, "Sürpriz transfer yapabiliriz" dedi! Sol bek transferinden çok bu süprizin ne olduğu merak konusu oldu. İşte o isim...
Foto: Hürriyet Arşiv
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Sarı-kırmızılı kulübe yakın çevrelerde, Çin'de Tianjin Quanjian kulübünün formasını giyen Alexandre Pato'nun menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği konuşuluyor. Belçikalı Axel Witsel ve Fransız forvet Modeste'yi kadrosunda bulunduran Tianjin kulübünün, Çin'de yabancı oyunculara getirilen sınırlama nedeniyle tekliflere açık olduğu, 24 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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REMY İDDİASI
Öte yandan Las Palmas'ta forma giyen Loic Remy'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre Las Palmas'da forma giyen Loic Remy'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Sol bek arayışında olan Galatasaray'da Loic Remy sesleri çıkmaya başladı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre; Las Palmas'dan ayrılması beklenen Loic Remy'in sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı ifade edildi. Remy, Las Palmas formasıyla bu sezon 13 maçta 6 gol kaydetti.
Foto: Hürriyet Arşiv
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ASAMOAH TRANSFERİ YAZA KALDIUygun mali koşullarda Gomis'i yedekleyebilecek ve kanatlarda görev yapabilecek hücum oyuncusu arayan Cim Bom'un, bu transferi kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği belirtildi. Öte yandan, sarı-kırmızılıların ısrarla kadrolarına katmak istedikleri Kwadwo Asamoah için Juventus'lu yetkililerle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Asamoah transferi yaza bırakılırken, sol bek arayışlarında rota alternatif isimlere yöneltildi.