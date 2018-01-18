Terim'in ilk transferi İtalya'dan! İmza çok yakın...
Transferin sessiz takımı Galatasaray, bombayı patlatmak üzere...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı... Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. İtalya'dan gelecek yıldız isim imzaya artık çok yakın...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok önemli futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar için İtalya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O isim Cengiz Ünder.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve imzanın çok yakın olduğu da belirtildi. (Fotomaç)