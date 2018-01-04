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Haberler >Spor Haberleri>Terim'in ilk neşteri! Bavullarını topladı....
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Terim'in ilk neşteri! Bavullarını topladı....

Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler belli olmaya başladı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Ligin ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor!

Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak Igor Tudor'un isteği ile kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'un da...

Fotoğraflar: Arşiv
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Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı.

Fotoğraflar: Arşiv
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De Jong'un Almanya’ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Terim’in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak “Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray’dan ayrılıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Arşiv
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2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi. Bu durumda Cimbom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak. (Haber Türk)

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