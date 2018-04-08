Terim'in gözü Lucescu'nun koltuğunda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fatih Terim'in gözü Mircea Lucescu'nun koltuğunda...
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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde kalan son 7 maçın hepsini kazanırsa Lucescu'nun yerini alacak.
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Spor Toto Süper Lig'de, kalan 7 maçın tamamını kazanırsa 7 yaparsa 2.55 puan ortalaması yakalayacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim böylelikle Mircea Lucescu’yu da sollayacak
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Fatih Terim, Galatasaray ile kalan 7 maçta 21 puan kazanması halinde son 25 yılın bir sezonda en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik direktörü olacak. Bu tabloya ulaşması halinde şampiyonluğunu da ilan edecek olan Terim, 2,27 puan ortalamasını 2,55'e çıkararak 2,50 puan ortalamalı Mircea Lucescu'yu da geride bırakacak.
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LİDERLİĞE YOLCULUK Florya'da Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yapan Galatasaray'da futbolcuların moralli ve hırslı olması teknik heyeti sevindirdi. Liderliği bir maç eksiği ile Başakşehir'e kaptıran Aslan, bugün Ankara'ya gidecek.
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25 Yılın En Yüksek Ortalamaları
2010-2011 Şenol Güneş: 2,41
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1996-1997 Fatih Terim: 2,41
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1995-1996 Şenol Güneş: 2,41
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2010-2011 Aykut Kocaman: 2,41
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2005-2006 Eric Gerets: 2, 44
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1995-1996 Alberto Parreira: 2,47
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2002-2003 Mircea Lucescu: 2,50 (Sabah)
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Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu! Augsburg'a konuk olan Bavyera ekibi, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İzlemek için videoya tıklayınız...