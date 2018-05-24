Terim'in en büyük yardımcıları Kocaman ve Güneş'ti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Terim'in en büyük yardımcıları Kocaman ve Güneş'ti
Kenan BAŞARAN yazdı...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7
SÜPER Lig yarışı bir nevi foto-finişle sonuçlansan da G.Saray, zihinsel olarak şampiyonluğunu Beşiktaş derbisinde ilan etmişti. G.Saray, bir kez daha kaostan şampiyonluk çıkardı. İki başkan ve iki hoca değiştirirken mutlu son gördü. 2008’de son 6 haftada Feldkamp gitti ve takımı altyapı hocası Cevat Güler, sahaya çıkardı. 2014-15’in sezon öncesi planlamasını Mancini yaptı, sezonu Prandelli açtı, şampiyonluk kupasını Hamza Hamzaoğlu kaldırdı. Tüm bunlar olurken başkanlık da 3 kez el değiştirdi: Ünal Aysal-Duygun Yarsuvat-Dursun Özbek…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Mustafa Denizli’nin de söylediği gibi, bu kaotik dönemlerde en büyük avantaj takımın şampiyonluktan kopmamış olmasıydı. Elbette, ama bu değişimler ters tepip, takımı yarıştan da kopartabilirdi. G.Saray’daki bu mevzular Beşiktaş ve Fenerbahçe’de yaşansa bence şampiyon olmaları pek mümkün olmazdı. Ki F.Bahçe , daha haziran başında yapılacak kongreden bile sezon boyunca etkilendi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Fatih Terim’in en büyük yardımcıları ne Hasan Şaş ne de Ümit Davala idi. Onun iyi yardımcıları Aykut Kocaman ile Şenol Güneş’ti. Bu ikili sezon boyunca birbiriyle uğraşırken Terim, ne penaltı, ne ofsayt, ne taç ne de hakem tartışmasına girdi. Kocaman, son düzlükte gerçek rakibin Beşiktaş olacağı varsımıyla hareket etti ve o yüzden üzerinden haftlar geçse de 3-1’lik lig derbisinde 3. gol öncesi Cüneyt Çakır’ın faulü çalmadığını ve böylece ikili averaj avantajının Beşiktaş’a geçtiğini söyleyip durdu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Güneş’in ayarlarını bozdu ama
Beşiktaş’ın şampiyon olmayacağı anlaşılınca Kocaman, rotayı G.Saray’a yeniden çevirdi. (Zira büyük tartışmalara neden olan Alanya-G.Saray maçını bir çok yorumcu ‘kırılma’ haftası olarak gördü) Evet, yeniden diyorum çünkü Kocaman, ligin ilk yarısında da açılan puan farkını ‘suni’ olarak niteleyerek, iyi bir hamle yapmıştı. Zaten süreç de onu haklı çıkardı. Fakat mühim olan 2-3 puanlık ‘organik fark’ı kapatmaktı. Bence Kocaman rakiplere aşırı odaklandı. Kendi beyanıyla, F.Bahçe tarihinde olmadığı kadar bireysel hatadan gol yiyordu. O vakit, “Her ne ararsan önce kendinde ara” diyen Hacı Bektaş-ı Veli’ye kulak vermeliydi evveala.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Yeni transferlerden istediği katkıyı alamaması ve Cenk Tosun’un ayrılığı Şenol Güneş’i çok hırpaladı. Yine de G.Saray derbisine ‘şampiyonluk’ şansıyla çıkabildi. Lakin bu kağıt üstündeydi çünkü kupa maçını ligin önüne taşıyarak, bence stratejik bir hata yaptı. Derbiye çıktıklarında Güneş’in de oyuncularının da sanki kanı çekilmişti. Hasılı Kocaman’ın ayarlarını bozmasına müsade etti. Ligin son maçında dahi Güneş, kupa maçına dair soruları yanıtlıyordu. Dilerim ki kupaya dair son kez konuşmuştur. Zira bu mevzuyu gelecek sezona da taşırsa şimdiden “Beşiktaş’a geçmiş olsun” derim. Güneş, yeni bir ’96 sendromu’na tutulmamalıdır. Dediğim gibi, Kocaman ve Güneş, birbiriyle uğraşırken diğer yanda gelmiş geçmiş en sakin Fatih Terim portresine tanıklık ettik. Kocaman’ın ligin bitmesine 2 gün kala televizyona çıkıp “Veriler Göztepe’nin kazanabileceğini gösteriyor” şeklindeki sözlerini duymazdan geldi. Daha önce de gazetecilerin Kocaman’ın bazı açıklamalarını hatırlatmasına kulak vermemişti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Dağın başındaki aslan
Terim, soğuk savaş döneminin Çin taktiğini izliyordu adeta: ‘Dağın başındaki aslan’... Yani ABD ve Sovyetler Birliği kapışırken, Çin dağın başından olup bitenlerini ellerini avuşturarak izliyordu... Terim’i şampiyonluğa götüren etmenlerden biri de evdeki atmosferi. Türk Telekom Stadyumu açıldığında yapılan reklamlarda Cem Yılmaz, “Mekân oynatıyor” sloganını kullanmıştı. Bu slogan, bu sezon vücut buldu. Her maç 40 binin üzerindeki taraftar, takımı hep coşturdu öyle ki deplasmanlarda bunu eksikliğinden ötürü takım konsantrasyon sorunu yaşadı. Şunu da kabul etmeli: Taraftarı havaya sokan da Tudor’un ilk 8 haftadaki iştahlı futbol anlayışıydı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Memleket futbolunun en otorirer isimlerin başında gelir Fatih Terim. O geldiğinde ‘Florya’nın anahtarı’ bir tek onda olur! Misal ondan önce başkan, kardeşi veya sportif direktör hergün Florya’ya ‘moral motivasyon’ için gider veya maç sonunda açıklamalarda bulunurdu. Terim’den sonraysa ‘tek görüntü’ oluştu. Terim de 3 maç kaybetti, deplasmanda 2-1 yendiği Akhisar’a evinde kaybedip kupadan elendi. Ama Tudor ile olduğu gibi gazetecilerle gece yarısına kadar süren basın toplantıları olmadı. Bunun bu dönem olmamasında Terim’in mazeret üretmemesinin de payı büyüktü. Terim’in şampiyonluğunun belki de onun açısından en büyük sırrı şuydu: Kiralık alınan Nagatomo’ya bile 4 ayda verdiği ruhtu...