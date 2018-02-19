Terim'in en büyük hayal kırıklığı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kasımpaşa yenilgisi ile şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim faturayı önce kendine sonra bazı oyuncularına kesti. 2-1 sona eren karşılaşma sonunda “ Benim de hatalarım, yanlışlarım oldu” derken mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine alan Fatih Terim, kendi özeleştirisini de yaptı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Ali Naci KÜÇÜK
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Terim’in 90 dakikada dair özeleştirisi ise şu şekilde...
Ali Naci KÜÇÜK
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Fatih Terim’in kendini hatalı bulduğu ve yanlış yaptığını düşündüğü hamlenin ise Donk’u defansa çekip Eren’i oyuna alması olduğu ortaya çıktı. Terim’in, Donk’u stoper çekmesi ile birlikte Galatasaray orta sahasının direncinin düştüğünü ve Selçuk-Tolga ikilisinin burada gerekli agresifliği sergileyip rakibe karşı koyamadığı ve bu nedenle hata yaptığını düşündüğü belirtildi. Sakatlanan Serdar Aziz’in yerine Donk’u stopere çekme hamlesini Fatih Terim, bu nedenle hatalı olduğunu düşünüp Eren Derdiyok yerine oyuna Ahmet’i sokup mevcut düzenle devam etmenin daha doğru olabileceğini yardımcılarına aktardı. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine alsa da bir de Fatih Terim’i hayal kırıklığına uğratan isimler oldu.
Ali Naci KÜÇÜK
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1-Feghouli: Terim’in Kasımpaşa maçında en çok güvendiği isimlerin başında Feghouli geliyordu. Belhanda’nın yerinde forvet arkası olarak forma giyen Cezayirli oyuncunun hiç etkili olmaması Terim’i şaşırttı. hücum hattında etkisiz bir oyun ortaya koyan Feghouli sınıfta kalanların başında geldi.
Ali Naci KÜÇÜK
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2-Eren-Sinan: Terim’in oyununun ikinci bölümünde maçı çevirmek adına sahaya sürdüğü Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş’te teknik heyeti hayal kırıklığına uğratan isimlerin başında geldi. Eren’in ve Sinan’ın oyuna, takıma artı hiçbir katkı sağlamadığı düşüncesi öne çıktı.
Ali Naci KÜÇÜK
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3-Muslera: Uruguaylı kalecinin sergilediği performans herkes gibi Fatih hocayı da mutlu etmedi. Muslera’nın formunu bir an önce yükseltmesini bekleyen Terim, Uruguaylı kalecinin Kasımpaşa maçındaki performansını da üst düzey bulmadı.
Ali Naci KÜÇÜK
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4-Fizik ve kondisyon: Galatasaray takımının özellikle 70.dakikadan sonra yaşadığı fiziksel düşüş Fatih Terim’i düşündürmeye başladı. Sarı kırmızılı takımın oyun temposu olarak maçtan düşmesi Terim’i endişelendirirken tecrübeli hoca bu sorunun minimuma inmesi adına bireysel performans ve kondisyoner hocaları ile görüşecek
Ali Naci KÜÇÜK
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Kasımpaşa mağlubiyeti Galatasaray’da moralleri bozdu. Teknik Direktör Fatih Terim, antrenmanda bu yenilgi sonrasında oyuncuları ile bir konuşma ya da toplantıya imza atmadı. Hafta içinde Terim, oyuncuları ve bu isimlerle de ayrı görüşme yapıp beklentilerini dile getirip uyarıda bulunacak