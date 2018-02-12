Terim yine Terimliği'ni yaptı! Adalet...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İşte yazarların Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u mağlup ettiği maç sonrası görüşleri...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 13
UĞUR MELEKE: GOMIS FUTBOL OKULU
Dün Telekom Stadı’nda oynanan maçı iki ayrı bölümde ele almak şart: İlk 40 ve son 50 olarak. Son 50’de Galatasaray yüksek tempolu bir idman yaptı, maçın bitmesi için dakika saydılar sadece... Maçın neticesinin belirlendiği ilk 40 dakikada ise sarı-kırmızılılar sahanın mutlak hakimiydi, her bölgede koşulsuz üstündü ve bu bölümde aslında fark 3’te kaldığı için Antalyaspor şanslı. Bu dilimde üst üste 4 pas yapamadı misafir ekip. Peki geçen hafta Malatya gibi ligin en dirençli takımlarından biri karşısında göğüs göğse çarpışan, son ana kadar savaşan ve rakibini farklı yenmeyi hak eden Antalya’ya ne oldu da, İstanbul’da bu kadar çaresiz kaldılar? Sanırım bu sorunun cevabını en iyi Hamzaoğlu bilecektir, zira sol açıkta Sakıb tercihini yaparken ne düşündü, onun açıklaması lazım bunu... Acaba neden Malatya’ya karşı güzel bir oyunla kazanan takım böyle radikal biçimde değişir? Neden orta sahadan Zeki, santrfor arkasından Deniz kesilir ve sol açığa orijini sol bek olan ve asla daha fazlası olamayacak Sakıb konur? Antalyaspor ilk 40 dakikada hem topla hiç oynayamayıp, hem de nasıl olur da kontra ataktan 2 gol yemeyi başarabilir? Hamzaoğlu, büyük yanlışını 40’ta fark edip takımını geçen haftaki ayarlarına döndürdü ama o dakikada fark 3 olmuş, maç çoktan bitmişti zaten.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 13
Elbette bu 40 dakikayı sadece Antalya’nın manasız 11’iyle açıklamak yersiz olur. Galatasaray’ın coşkulu ve tutkulu oyununun da hakkını layığıyla teslim etmek gerek. Fatih Terim, Galatasaray’da ilk 9 resmi maçında yine Terim’liğini yaptı ve önemli bir duyguyu tesis etti: Adaleti... Kim iyiyse o oynayacak, kim sahaya yüzde yüzünü bırakırsa formayı kapacak. Kupada çok iyi performans gösteren Linnes ve Selçuk gibi isimlerin dün sahada olma nedeni bu. Terim’in bu yöntemi hem sahadakinin azmini artırıyor, hem de kenarda oturanı küstürmüyor, umutlarını hep taze tutuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 13
Maçın adamı: Gomis
Tabii bir de Galatasaray’ı sadece dün değil tüm bu sezon boyunca sırtlayan Gomis’i de unutmamak gerek. Dün 36’ncı dakikada Antalya’nın frikiğini savunmada en geride kafayla karşılayan oydu, aradan herhalde iki-üç saniye geçti, baktık ki Galatasaray’ın en ucunda topu koruyup kontra atağı başlatan da o! Bir santrfor, bir takım için en fazla ne yapabilir, Gomis’i izlerken bunun yanıtını arıyorum bazen. Fransız oyuncu, sahada uygulamalı futbol okulu gibi. Bence tüm genç Türk santrforlar, 15 günde bir Seyrantepe’ye gitsinler ve dikkatle Gomis’i izlesinler. Eminim çok şey öğrenecekler.
Maçın hakemi: Faul sayıcısı
Dün rekabet seviyesi bu kadar düşük, bu kadar az çarpışma olan bir maçta bile nasıl 35 faul oldu anlamak güç. Özellikle ilk bir saatte hakem Barış Şimşek gereksiz faullere o kadar göz yumdu ki, “bu ülkede futbol neden gelişmiyor”un cevabı gibiydi yönetim biçimi. Antalyasporlu Maicon’a sert faulü için sarı kart gösterdiğinde eliyle sayıyor işareti yaptı Barış Şimşek! Eğer gerçekten sayıyorsa o faul, Brezilyalı’nın 63 dakikadaki 5’inci faulüydü ve daha ilk yarıdan kartı hak etmişti aslında. Ve aynı dakikada Belhanda ve Feghouli’nin de 4’er faulleri vardı! MHK bence büyük maçlarda genç ve cesur hakemlere görev verme stratejisinden vazgeçmemeli.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 13
ERTEM ŞENER: KİMSENİN DEĞİL
Galatasaray Türk Telekom Stadyum'una bu sene her maçta olduğu gibi oyunu rakip sahaya yıkarak başladı. Bunun üstüne Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor takımını açık oynatarak Galatasaray'ın ekmeğine adeta yağ sürdü. Gomis gollerine dün gece de devam etti. Gomis taraftarının önünde aslana dönüşüyor. Deplasmanda ise en azından bir leopara dönüşse Galatasaray'ı şampiyon yapar.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 13
Maçın sonunda Belhanda'ın yaptığı disiplinsizliği Fatih Terim affetmez. Hoca haftalardır kendisini kazanmak için çabalarken Belhanda'nın yaptığı bu hareket O'nu artık kadroya çok zor sokar.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 13
ERHAN TELLİ:
İlk yarıda müthiş bir Galatasaray vardı sahada... Gözlerimiz bayram etti, gönlümüz futbola doydu resmen. Kötü diyebileceğim hiçbir oyuncu yoktu. Rodrigues sol kanatta döktürüyor, Belhanda kupa maçında kaldığı yerden devam ediyordu... Gomis aç bir aslan gibi avına saldırmış, daha 30. dakika gelmeden tribünler ‘Üç, üç, üç...’ diye tempo tutmuştu. Feghouli de bu isteği geri çevirmedi tabii... Öyle bir 45 dakika izledik ki, bıraksalar Fatih Terim de kulübeden çıkıp dördüncü golü bizzat kendisi atacaktı...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 13
Aldıkları bu liderliği iyi bir galibiyet serisiyle 4-5 hafta götürürlerse, gerisini de mutlaka şampiyonlukla getireceklerdir. Çünkü bu takımın başında, Fatih Terim gibi bir kupa kolleksiyoncusu var!
BELHANDA
Belhanda son dakikada gördüğü kırmızıyla bir çuval inciri berbat etmeyi yine başardı. Fatih Terim’in onunla işi zor. Belhanda’nın bu kafayla seneye bu takımda kalması da!..
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 13
HAKAN ÜNSAL: AŞIRI DOZ
Galatasaray maça öyle yüksek ve her dakika artan bir tempoda başladı ki, 20. dakikaya gelindiğinde bu aşırı doz Antalyaspor’u zehirlemişti bile. İlk yarı o kadar net ve kusursuza yakındı ki, Carrasso hiç kalede olmasa sıkıntı yaşanmazdı. Gomis’in, Sivasspor maçından sonra tazelenen ve toparlanan performansı ile ligin başındaki formuna dönmesi, Galatasaray’ı ve hücum çeşitliliğini başka seviyelere çekiyor. Rodrigues’in özelliklerini en verimli kullandığı bir 45 dakikada, rakibin ayakta kalması çok zordu. Galatasaray, Rodrigues’i bu şekilde kullanmayı sürdürürse hem çok etkili, hızlı kontra ataklar ve bol pozisyonlar üretir hem de rahat maç kazanır.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 13
OLUMLU SİNYAL
Nagatomo, fırsatını bulduğu anda yaptığı bindirmeler, çabukluğu ve hücuma yaptığı katkı ile uzun zamandır iyi bir sol bek beklentisi olan Galatasaray taraftarının özlemini giderecek sinyalleri verdi. Feghouli, kalitesini ve hızını kaleden uzak noktalar yerine sonuç alacağı yerlerde kullanmaya başlayınca, pozisyon sayısı ve oyundaki varlığı artmaya başladı. Donk’un sade ama sert oyunu, kaptan Selçuk’un düzelen morali ve tecrübesi ile takıma liderlik yapması, Serdar ile Maicon’un uyumu öne çıkan detaylardı. Belhanda’nın istekli hali de dikkat çekti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 13
MARIANO ŞART
Linnes’in performansı, eğer takımda mariano gibi bir oyuncu olmasa yeterli görülebilirdi ama Mariano varken, Linnes vasat kalır. Belhanda, kendine tanınan fırsatları bu şekilde harcarsa, belki bu sezon oynamaya devam eder ama seneye başka takımda oynar. İkinci yarı, yüksek başlayıp sonradan düşen bir tempoda oynandı. Ama düşmeyen, takımın pozisyon üretme isteği ve kalitesiydi. Antalyaspor maç boyunca hiç oyuna giremedi, daha doğrusu Galatasaray o kadar fazla istedi ki Antalyaspor fırsat bulamadı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 13
KANAT ATKAYA: GANİMETİ BOL MAÇ
Galatasaray ödülü liderlik koltuğu olan bir maça nasıl başlaması gerekiyorsa öyle başladı. Hızlı, kararlı, agresif, konsantrasyonu üst seviyede ve gole odaklı… Ligin tabanına yakın bloktan kurtulmak için mücadele eden, Hamza Hamzaoğlu ile silkinse de gücünü toparlayamamış Antalyaspor, bu baskıyı kaldıramadı. Biraz taktik faullerle Galatasaray’ı durdurmayı denediler, onda da başarılı olamadılar. Gomis, önce Garry Rodrigues’in şuttan asiste dönüşen pasıyla buluşarak direnci kırdı. Aynı ikili 5 dakika içinde bir golde daha ortaklık yaptılar ki; Rodrigues’in koşusu, zamanlaması, pasındaki incelik bizzat gol kadar kıymetliydi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 13
KISA SÜRELİ BASKI
Feghouli’nin Belhanda’nın şahane pasıyla buluşarak attığı gol, maçı ve 3 puanı cebine koyacak skor ve moral üstünlüğünü de getirdi ev sahibine… Bu erken skor rahatlığı ve Hamza Hamzaoğlu’nun devreyi beklemeden yaptığı değişikliklerle takımına yeniden format atması maçın görüntüsünü değiştirdi. İkinci yarıda Antalyaspor gol noktalarına taşınan boyutta olmasa da tehdit yaratan bir baskı oluşturdu kısa süreliğine… Yine de net gol fırsatı yakalayan ve kaçıran taraf Galatasaray’dı. 3 gol, 3 puan, ilk 45 dakikadaki coşkulu oyun ve liderlik koltuğu dün gece elde edilen ganimetlerdir Galatasaray için. İkinci 45 dakikadaki durgunluğu rehavete bağlayabiliriz ancak oyun kalitesi ve kadro derinliği fikstürün çetinleştiği dönemleri kaldırabilecek güce sahip gözükmüyor şimdilik… Kayıpsız ilerlemek ve sorunları da bu süreçte halletmek güç iş; Fatih Hoca’ya kolay gelsin.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 13
MAÇIN ADAMI: Gomis iki gol daha attı. Ama gollerin de ötesinde bir katkı sağlıyor. Hırsıyla, ileri uçta başlattığı presle, takım savunmasına yardımlarıyla da alkışı hak ediyor.