« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Terim'i geri çevirdi... Cimbom defteri kapandı!
Futbol

Terim'i geri çevirdi... Cimbom defteri kapandı!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği milli yıldız, red cevabı verdi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4

Devre arası kadrosuna güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in istediği isimden beklenen haber gelmedi... Tecrübeli hocanın keyfi kaçtı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4

Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4

Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu. Terim, genç oyuncuyu ısrarla kadroda görmek için hamlesini yaptı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4

Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna dahil etmek istediği milli futbolcu, Fatih Terim'in teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi... Böylece, Kaan Ayhan defteri Galatasaray için kapandı. (Akşam)

Kaan AyhanGalatasarayTransfer HaberleriFatih TerimALMANYA

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER