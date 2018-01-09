Terim'i geri çevirdi... Cimbom defteri kapandı!

Devre arası kadrosuna güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in istediği isimden beklenen haber gelmedi... Tecrübeli hocanın keyfi kaçtı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu. Terim, genç oyuncuyu ısrarla kadroda görmek için hamlesini yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna dahil etmek istediği milli futbolcu, Fatih Terim'in teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi... Böylece, Kaan Ayhan defteri Galatasaray için kapandı. (Akşam)