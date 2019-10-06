Terim'e eleştiri: "Haklı bir sebep bile yok"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Uğur Meleke ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın Başkent'teki Gençlerbirliği beraberliğini kaleme aldılar...
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1
Kanat Atkaya: Biraz sarsılmak istiyor sanki
Sona bırakmaya hiç gerek yok, baştan söyleyeyim; Galatasaray çok sıkıcı futbol oynayan bir takıma dönüştü.Sezonun ilk birkaç haftası için “Daha ısınamadılar, kadro oturmadı, yenilerin uyum sorunu var” gibi klişe bahanelere sığınmak mümkündü ancak böyle böyle Ekim ayını gördük işte.
2
Bu sıkıcı oyun “Ama hakemler ve federasyon...” çuvalına da sığmaz, “PSG maçından yorgun çıktık, eksiklerimiz, sakatlarımız var” çuvalına da. 6 maç sonunda 9 puan toplamış, averajı da ‘0’ (yazıyla sıfır) vaziyette çıktı Ankara seferine Galatasaray.
3
Rakip henüz galibiyet yüzü görmemiş, ligin son sırasından çıkış için yol arayan Gençlerbirliği. Sahaya iyimserlerin ‘tecrübe şov’, kötümserlerin ‘yaşlı bu takım yahu’ diyeceği bir ekiple çıkıyor.
4
SADECE BİR İSABETLİ ŞUT
23 yaşındaki Marcao ve 26 yaşındaki Andone dışındaki oyuncular 29-36 yaş aralığında ki; çoğu da 33 yaşının ‘futbol olgunluğunu’ yaşıyor. O zaman mesela taraftar soruyor işte “Neden aldık Taylan’ı biz mesela? Selçuk tecrübe abidesi eyvallah ama kadro zaten Ustalara Saygı şeklinde oluşturulmuş; niye oynatılmaz daha genç isimler?”
5
Tamam bahsettiğimiz yaşlar mesele değil diyelim, 33 yaş ortalamalı takım da şahane oynayabilir ama oynayamıyor işte. Koca maçı ‘1’ (yazıyla bir) isabetli şutla tamamlıyor, baskı kuramıyor, “Ha yedik golü ha yiyoruz” huzursuzluğuyla maç tamamlayıp duruyor.
6
‘Birinci dereceden rakibinin’ sahasında mağlup olduğu haftayı değerlendirecek iradeyi gösteremiyor. Olmuyor, oynayamıyor, sıkıcı bir takım olarak düşe kalka ilerlemeye çalışıyor. Milli maç arasını nasıl değerlendirirler bilemiyorum ama teknik müdahalenin ötesinde omuzlarından tutup sarsılmaya ihtiyacı var sanki Galatasaray’ın...
7
Topu değil galibiyeti istemek
Fenerbahçe Antalyaspor’a yenildiği maçta topa yüzde 75 oranında sahipti. Dün akşam da ilk yarıda perde kapanırken istatistikçiler Galatasaray’ın topla oynama oranını yüzde 74 olarak işaret ediyordu. Eee?.. Sonuç?.. Ligde 3 haftadır beraberlikle idare ediyor Galatasaray. “Sonra telafi ederiz kafası” ile bu kadar oluyor işte. Topa sahip ola; iyi, güzel de, 3 puan da fena olmaz sanki!
8
Uğur Meleke: 11'e 10 oynadılar
Dün Ankara’da oynanan müsabakanın sonunda Mustafa Kaplan soyunma odasına girdiğinde herhalde futbolcularına sitem etmiştir, “Bu tarz maçları kazanamazsak ligde kalamayız” diye... Ankara’da olağanüstü isteksiz ve temposuz bir Galatasaray izledik.
9
Evet, sarı kırmızılı 11’in yaş ortalaması biraz yüksek. Evet, santrforlar da henüz takımı öne çekecek bir top oynamadılar. Ancak Galatasaray’daki problemi ben öncelikli olarak orta saha üzerinden tarif etmeyi tercih ederim.
10
Dün Galatasaray’ın sezon başından beri orta saha rotasyonunda kullandığı Seri ve Ömer kulübede oturdular, oyuna girmediler. Terim, ilk 11’de Selçuk’u tercih etti. Selçuk’un bu sezon ligde dakika aldığı üç maçta durum şöyle:
11
Denizli’de 90 dakika forma giyiyor, Galatasaray 2-0 kaybediyor. Konya karşısında sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken 86’de oyuna giriyor.
12
Uzatmalarda golü yiyorlar, maç 1-1 bitiyor. Dün Ankara’da da 65 dakika sahada kalıyor, o bölümde Galatasaray’ın tek bir isabetli şutu var. Bu sezon Selçuk’lu 190 dakikada Galatasaray’ın golü yok.
13
3 YIL ÖNCE İYİYDİ
GeçeN sezon da durum çok farklı değil. Selçuk’un 90 dakika sahada kaldığı ligin son maçında Sivas’ta 4-3 yenilmişler. Bir hafta öncesinde Başakşehir’e karşı Selçuk’un oynadığı 45 dakikada 1-0 mağluplar. O çıkınca 2-1 kazanıp şampiyonluğu ilan ediyorlar.
14
Ağustos 2018’den bu yana Selçuk’un ligde 45 dakikadan fazla forma giydiği 12 maçta yalnızca 3 galibiyeti var Galatasaray’ın. Dünkü sorun elbette sadece Selçuk değil.
15
Ama Terim için işler bu kadar kötü giderken takımını “11’e 10” oynatma lüksü yok. Selçuk, iyi insan... İyi profesyonel... İyi futbolcu (idi), 3 yıl öncesine kadar... Dün sol iç pozisyonunda Selçuk’u tercih edip, 5 maçta 3 asistli Ömer’i oynatmamak için ben tek bir haklı neden bulamıyorum doğrusu.
16
Galatasaray’da yine bir sonbahar kargaşası var. 2018 sonbaharında, Schalke deplasmanında Muğdat’ın oyuna girip, Feghouli’nin kenarda oturduğu dönem gibi yine bir garip süreç yaşanıyor.
17
Fatih Terim, geçen sezon takımını bu açmazdan çıkarmayı başarmış, özellikle Devler Ligi’ne veda ettikten sonra ligde vites yükseltmişlerdi. Bu sezon benzer bir açmazdan çıkabilecek mi, ya da nasıl çıkacak, bekleyip göreceğiz.
18
Galatasaray U33 takımı!
Galatasaray, PSG maçına ilk 11’de tam 6 tane 1986 doğumluyla çıktı (Muslera, Mariano, Nagatomo, Donk, Babel ve Falcao). Bu kadar aynı yaşta oyuncuyu bir arada genelde U17 Ligi’nde filan görürüz, bu takım da U33 Ligi’nde mücadele ediyor gibi!
19
Dün akşamki ilk 11’in de yaş ortalaması 31’di. Terim’in generallerin arasına biraz asker katması şart artık.
20
"Konsantrasyon sıfır, mücadele yok!"
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün kaybetseydik de istediğimiz, Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu" dedi.