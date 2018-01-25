Terim'den yıldız isme kesik! Kulübede oturacak...

Galatasaray cumartesi akşamı evinde Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Fatih Terim ise kadroda yine herkesi şaşırtacak bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, Osmanlıspor karşısında bir aksilik olmazsa ilk 11'de değişikliğe gidecek... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kayserispor karşılaşmasında kadrolar açıklandığında herkes şaşkına dönmüştü. Belhanda ilk 11'de yoktu... Terim ters köşe yapmıştı... İşte tecrübeli hoca Osmanlıspor maçında da herkesi şaşırtacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda, cumartesi akşamı da ilk 11'de olmayacak... Sakatlığı düzelen ve idmanlara çıkan Gomis formayşa çok yakın. Ancak, Fatih Terim, Kayserispor maçının kahramanı ve iki gol sahibi Eren Derdiyok'u da yedek bırakmak istemiyor. İşte, Galatasaray'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i...