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Futbol

Terim'den yıldız isme kesik! Kulübede oturacak...

Galatasaray cumartesi akşamı evinde Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Fatih Terim ise kadroda yine herkesi şaşırtacak bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, Osmanlıspor karşısında bir aksilik olmazsa ilk 11'de değişikliğe gidecek... İşte detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kayserispor karşılaşmasında kadrolar açıklandığında herkes şaşkına dönmüştü. Belhanda ilk 11'de yoktu... Terim ters köşe yapmıştı... İşte tecrübeli hoca Osmanlıspor maçında da herkesi şaşırtacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda, cumartesi akşamı da ilk 11'de olmayacak... Sakatlığı düzelen ve idmanlara çıkan Gomis formayşa çok yakın. Ancak, Fatih Terim, Kayserispor maçının kahramanı ve iki gol sahibi Eren Derdiyok'u da yedek bırakmak istemiyor. İşte, Galatasaray'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MUSLERA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MARİANO

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DENAYER

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SERDAR AZİZ

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LATOVLEVİCİ

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NDİAYE

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SELÇUK İNAN

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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YASİN

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FEGHOULİ

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RODRİGUES

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GOMİS

Gomisilk 11Fatih Terim

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