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Terim'den taraftara patlama! Küplere bindi...
Futbol
Terim'den taraftara patlama! Küplere bindi...
Galatasaray
'ın
Tuzlaspor
ile karşılaştığı hazırlık maçında bir taraftar ile teknik direktör
Fatih Terim
arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
1 / 6
Fatih terim, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde bir taraftara çok sinirlendi. İşte Terim'in gerilmesine neden olan detay...
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
2 / 6
Maçı izleyen az sayıdaki taraftardan biri Periscope'tan canlı yayın açtı.
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
3 / 6
Kulübenin hemen arkasındaki taraftar bir ara Fatih Terim'e seslenip "Hocam Kayseri'ye el sallar mısın" diye bağırdı.
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
4 / 6
Maç sırasındaki bu isteğe kızan deneyimli hocanın isteğiyle taraftar Periscope yayınını kapattı.
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
5 / 6
Öte yandan sarı kırmızılılar mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Ajans
16.01.2018 - 08:23
SON GÜNCELLEME
16.01.2018 - 08:24
6 / 6
Galatasaray
Fatih Terim
Periscope
Tuzlaspor
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