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Futbol

Terim'den taraftara patlama! Küplere bindi...

Galatasaray'ın Tuzlaspor ile karşılaştığı hazırlık maçında bir taraftar ile teknik direktör Fatih Terim arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Fotoğraflar: Ajans
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Fatih terim, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde bir taraftara çok sinirlendi. İşte Terim'in gerilmesine neden olan detay...

Fotoğraflar: Ajans
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Maçı izleyen az sayıdaki taraftardan biri Periscope'tan canlı yayın açtı.

Fotoğraflar: Ajans
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Kulübenin hemen arkasındaki taraftar bir ara Fatih Terim'e seslenip "Hocam Kayseri'ye el sallar mısın" diye bağırdı.

Fotoğraflar: Ajans
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Maç sırasındaki bu isteğe kızan deneyimli hocanın isteğiyle taraftar Periscope yayınını kapattı.

Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan sarı kırmızılılar mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. (Fotomaç)

Fotoğraflar: Ajans
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GalatasarayFatih TerimPeriscopeTuzlaspor

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