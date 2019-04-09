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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Nisan 2019 - 12:44,

Terim'den görülmemiş karar!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 19 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

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Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son galibiyetini 1999'da aldı.

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22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

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Haftayı lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray’da, gözler Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine çevrilirken Terim, zorlu maça sezonun en kritik virajı gözüyle bakıyor.

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Fatih Terim, yardımcılarıyla birlikte derbinin planını şimdiden belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda olmalarına rağmen maçı hücum futboluyla kazanmayı hedefliyor.

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Tecrübeli teknik adam, bu derbide farklı bir uygulamaya gitme kararı aldı.

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Kadıköy’deki 19 yıllık galibiyet hasretini bitirmeyi isteyen Terim orta saha kurgusunda daha önceki derbilerinde görmediğimiz bir değişikliğe gidiyor.

8/16HEDEF ŞAŞIRTACAK

HEDEF ŞAŞIRTACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Terim, tıpkı Yeni Malatya karşısında olduğu gibi, sahaya iki 10 numarasını birden sürecek.

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Emre Akbaba ile Belhanda, orta sahada hücuma yönelik olarak görev yapacak.

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Tekniği daha yüksek takım Ndiaye ise takımın ön liberosu olarak, orta sahayı sürekli öne taşımaya çalışacak.

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Diagne, Onyekuru ve Feghouli de presi rakip kaleden başlatarak, Fenerbahçe’ye nefes aldırmamaya uğraşacak.

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Terim, özellikle topun sürekli kendilerinde kalmasını istediğinden, tekniği yüksek oyunculara bu maçta daha fazla şans tanıyacak.

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Savunmanın göbeğinde de büyük ihtimalle Fernando ve Donk ikilisi şans bulacak.

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Beklerde Mariano ile Linnes de sürekli olarak hücuma destek sağlayacak.

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Fatih Terim, derbide oynamayacak Marcao ve Luyindama ikili hakkında bu açıklamayı yapmıştı...

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