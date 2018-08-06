Terim'den Gomis'e taş! 'Penaltı tabii kaçar...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Kupa maçında Akhisar'a penaltılarla yenilerek maçı kaybeden Galatasaray'da maç sonu Fatih Terim A Spor'a konuştu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Maçı değerlendiren Terim, rakibi tebrik ederken, Rodrigues'in pozisyonunda Dany'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini de ekledi.
Fotoğraflar: Ajans
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Artık lig başlıyor ve bizim çok çabuk aksiyon almamız gerekiyor... Hemen hazırlıklarımızı sürdüreceğiz, çalışmalarımıza başlayacağız.
Fotoğraflar: Ajans
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400. maçımda iyi bir oyun ve kupa isterdim de ama nasip değilmiş... Allah yolumuzu açık etsin. Hayırlı bir sezon olsun...
Fotoğraflar: Ajans
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Terim, konuşmasının sonunda Gomis'in penaltı atışına dair ise şunları söyledi: "Ligde attığınız yere atarsanız, aynı köşeye, kaçar işte böyle... Futbol da bunlar da var, olabiliyor...
Fotoğraflar: Ajans
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Bafetimbi Gomis ise maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı...
Fotoğraflar: Ajans
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Gomis, "Sezonun ilk kupasını size hediye edemediğim için gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için hediye gibi olacaktı. Futbol Tanrıları farklı işlemesine karar verdi. Durumu kabul edip kazananı tebrik etmeliyiz. En çok sinirlenen benim. Bana güvenin, çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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7'DE 3 YAPABİLDİ!
Finalde penaltı atışından yararlanamayan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da kullandığı 7 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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"Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncuların performanslarından memnun olmadığını ve oynanan oyunun Şampiyonlar Ligi kalitesinin altında olduğunu söyledi. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...