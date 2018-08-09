Terim'den büyük sürpriz! Ortalık yıkılacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından ilk 11'de flaş değişiklikler olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun ilk maçında cuma akşamı Ankaragücü ile kozlarını deplasmanda paylaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ortalığı karıştıracak ve çok tartışılacak bir değişikliğe imza atacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Kupa’da sergilenen futboldan memnun olmayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçında kadroyu değiştirmeyi düşünüyor. Onyekuru’yu ilk 11’e monte etmeyi planlayan Galatasaray’ın hocası en büyük sürprizi forvette yapacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Akhisar'a penaltılarla yenilip Süper Kupa’yı kaybeden Galatasaray’da alınan sonuçtan çok, sergilenen futbol hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmanın ardından basın toplantısında pek çok oyuncusuna sert mesajlar yollamıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İmparator, Ankaragücü ile oynanacak lig maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Feghouli ve Belhanda ikilisinden birini kesecek olan tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Henry Onyekuru’yu ilk 11’e koyacak. Terim, son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis’i de kızağa çekecek. İşte, Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i...
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MUSLERA
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LİNNES
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MAİCON
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SERDAR AZİZ
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CAROLE
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SELÇUK İNAN
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FERNANDO
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ONYEKURU
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BELHANDA
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RODRİGUES
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SİNAN GÜMÜŞ (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Akhisarspor maçı sonrası, "Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir" açıklamasını yapan Fatih Terim, oyunculara sert mesaj göndermişti. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...