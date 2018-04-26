Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Terim yönetimden yıldız ismi istedi! Sezon sonu...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yönetimden o ismin takıma kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçiyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yönetimden o ismin takıma kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçiyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı kırmızılı takımın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın ortaya koyduğu performans Galatasaray'da teknik heyetin beğenisini kazandı.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Emre Akbaba'yı uzun süredir takip eden ve A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim, sezon sonunda bu oyuncunun transferi adına yönetimden talepte bulunmasını istedi. Emre'nin G.Saray kadrosunu derinleştireceğini düşünen tecrübeli teknik adamın transfer şartlarının kulübün politikasına uyması halinde 25 yaşındaki oyuncunun kendilerine büyük güç katacağını söyledi.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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12 GOLÜN YANINDA 8 ASİST YAPTI
Golcü ve asistçi kimliğiyle öne çıkan Emre Akbaba, bu sezon oynadığı 28 lig maçında 12 gol atarken 8 de asist yaptı. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yaptı.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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2013 yılında Antalyaspor'a döndü. 2013-14'te 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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BİR LİRA BİLE KAZANAMAZLAR
Kulübüyle mukavelesi 2019'da sona erecek. Daha önce milli orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro isteniyordu. Ancak önümüzdeki yıl sonunda boşa çıkma hakkına sahip olacağı için bu kadar yüksek bir paranın ödenmesi beklenmiyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Alanyaspor onu bu yaz elden çıkarmazsa, önümüzdeki sezon sonunda para kazanamayacak. G.Saraylı olduğu bilinen Emre'nin de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. İki kulüp, sezon bitimi pazarlıklara başlayacak. Çıkacak sonuç ise çok merak ediliyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldı. Peki hangi takım şampiyon olur? İşte sizlerden gelen ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...