İlk görüşmeler olumlu! Emre Mor geliyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli takımdaki yıldızına sarı kırmızılı formayı giydirmekte kararlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda adeta üzerine titrediği yıldız futbolcuyu Galatasaraylı yaptıktan sonra diğer imzaları da peşisıra attıracak... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray yönetimi için bu hafta bir hayli yoğun geçecek... Sarı-Kırmızılı yönetim, öncelikli olarak Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor'un transferi için İspanyol kulubüyle temasa geçti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor’u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti. (NTV Spor)