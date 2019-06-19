Terim yıldız futbolcuyu bizzat aradı ve çağırdı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezonu iki kupayla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk unvanını koruyup, Şampiyonlar Ligi'nde de eski başarılarının üstüne çıkmak istiyor.
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Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
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Sarı-Kırmızılılar’ın kurmayları, gündemdeki isimlerle temaslarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim de bizzat olayın içine girmiş durumda...
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Bacağı kırılan Emre Akbaba'dan neredeyse gelecek sezonun tamamında faydalanamayacak olan, Onyekuru'nun da durumu belirsizliğini koruyan Galatasaray'da teknik direktör Terim önceliği kanat oyun transferine verdi.
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Terim’in, yakından tanıdığı futbolculardan biri olan ve daha önce de çok istediği Kayserispor’un 10 numaralı kanat oyuncusu Deniz Türüç’ü bizzat aradığı ve “Seni takımımda görmek istiyorum” mesajını ilettiği bildirildi.
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Her iki kanatta da forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcuyu, A Milli Takım kadrosuna ilk alan ve oynatan isim olan Terim’in gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
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Ekonomik anlamda rahatlayacaklar...
Deniz’in de Cim Bom’da oynamak konusunda büyük bir arzusunun bulunduğu ve transferinin gerçekleşmesi adına kulübünden kolaylık beklediği bildirildi.
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Kayseri’nin ekonomik anlamda zor günler geçirmesi sebebiyle Deniz’i satarak finansal anlamda rahatlamak istediği ifade ediliyor.
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Sarı-Kırmızılılar’ın da önümüzdeki günlerde teklifini Kayserispor Kulübü'ne resmi olarak iletmesi bekleniyor.
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Terim ve Deniz, geçen sezonki maçlar öncesinde birbirlerine sarılarak başarı dileklerinde bulunuyorlardı.
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‘Parayı veren imzayı attırır’
Deniz Türüç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum. Ancak Deniz ile 1 yıllık daha sözleşmemiz var...
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Gerçekten Deniz Türüç’ü isteyen varsa, bizimle anlaşmaya varmadan da alıp götürebilir. Deniz’in çıkış opsiyonu 10 milyon Euro. Bu parayı veren herkes, bize sormadan Deniz ile sözleşme yapabilir” açıklamasını yaptı.
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oyuncusunun büyük takımlarda forma giymesinden gurur duyacağını söylemişti.