Terim yerine o çıkacak! Galatasaray sil baştan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim’i bugünkü Kayserispor maçı öncesi mecburen sistem değişikliğine yöneltti.
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Sarı kırmızılılar Kayseri deplasmanına ideal 11’inde yer alan 6 oyuncudan yoksun olarak ve eksiklerin çokluğu nedeniyle 17 kişiyle gitti.
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İdeal 11’deki Nagatomo, Emre Akbaba, Eren ve Fernando sakatlıkları nedeniyle, Ndiaye, Donk ve Rodrigues de F.Bahçe derbisindeki olaylar sonrası ceza aldıkları için Kayseri karşısında oynamayacak.
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Galatasaray teknik heyeti sakatlıkları bulunan oyunculardan Eren ve Fernando’nun Kayseri’ye yetişmesini bekliyordu, ancak iki oyuncudan da iyi haberler gelmedi. Yaşanan tüm bu gelişmeler teknik direktör Fatih Terim’in mecburen oyun sisteminde önemli değişiklikler yapmasına yol açtı
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7 önemli oyuncusundan yoksun olan sarı kırmızılıların Kayseri’de 3-5-2 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor.
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Savunmada Serdar-Ozan-Maicon üçlüsüne görev verecek olan Terim, orta sahayı kalabalık tutup, bu bölgede Mariano, Selçuk, Belhanda, Feghouli ve Ömer’i oynatmayı planlıyor. Fatih Terim ileri uçta ise Onyekuru-Sinan Gümüş ikilisine şans tanıyacak.
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Bu arada 7 maç ceza alan Fatih Terim’in yokluğunda Kayserispor maçında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin sahaya çıkacak. Şahin’in yardımcılıklarını da Ümit Davala ve Claudio Taffarel yapacak.
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Galatasaray’da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı bugün yedek kulübesinde de sıra dışı bir görüntüye yol açacak. Sarı kırmızılı yedek kulübesinde Martin Linnes, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik’in yanı sıra altyapıdan yetişen kaleci İsmail Çipe, Celil, Yüksel Ahmet Çalık, Atalay Babacan ve Gökay Güney oturacak.
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Bu 7 oyuncunun toplam değeri ise 3 milyon 900 bin Euro’yu ancak buluyor. Linnes, 1 milyon 750 bin Euro ile en pahalı yedek olurken, genç oyunculardan Atalay, Gökay ve Celil’in değeri şimdilik 50’şer bin Euro olarak görünüyor! Diğer taraftan Galatasaray’ın rakibi Kayserispor da sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor. Ev sahibinde Sakıb Aytaç, Deniz Türüç, Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber bugünkü maçta takımdaki yerlerini alamayacak.