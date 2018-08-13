Terim ve Albayrak'tan şok karar! 3 isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ankaragücü galibiyetinin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulunmuş, Galatasaray’ın en kilit 3 ismi de oyuncu satacaklarının mesajını vermişti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Ankaragücü galibiyetinin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulunmuş, Galatasaray’ın en kilit 3 ismi de oyuncu satacaklarının mesajını vermişti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Cengiz, “Yeni transfer için satış yapmak zorundayız” derken, Terim de, “Galatasaray Kulübü’nün almadaki becerisi kadar satmada da becerisi olması gerekiyor. Artık bu refleksi göstermeliyiz” şeklinde konuşmuştu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Bu gelişmelerin ardından gözler aynı üçlüye çevrildi: Gomis, Feghouli ve Belhanda. Sarı- Kırmızılılar, takımın en çok kazanan 3 oyuncusundan birini gönderip yeni transferlerin yolunu açmayı hedefliyor. Cim Bom, FFP anlaşmasına göre futbolcu satmadan bonservisli oyuncu alamıyor.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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3 yolcu daha...
Son Ankaragücü maçında kulübede olan Gomis, Belhanda ve Feghouli’den henüz hiçbirine resmi bir teklif gelmiş değil.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Yönetimin elden çıkartmayı düşündüğü diğer isimler ise Tolga Ciğerci
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Tarık Çamdal
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Carole
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Arşiv
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Öncelikli takviyenin gerektiği mevkiler ise stoper, ön libero ve Gomis’in durumuna göre bir forvet.