Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Terim transfere hızlı başladı! O iki yıldızı istedi...
Cim Bom’daki 4. dönemine Göztepe zaferiyle başlayıp, sezonu yine Göztepe galibiyetiyle bitiren Fatih Terim, Galatasaray’a 21. şampiyonluğunu getirdi ve rotayı yeniden Avrupa’nın zirvesine çevirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, ilk etapta iki yıldızın ismini verdi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonluk sonrası basın toplantısında “Bir hayalim daha var” diyerek mesajı veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Dışarıda herkesin özlemi Real Madrid maçı. Tadını unutmadık. O tatta bir mücadeledeyi inanıyorum ki tekrar göstereceğiz” ifadesini kullanmıştı. İmparator bu sözlerinin ardından Başkan Mustafa Cengiz ile oturup, UEFA standartlarına göre hemen çalışmalara başlayacaklarını da söyleyip, kadroda değişim sinyalini verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Terim, Devler Ligi’ne yakışır bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden start verecek. Öncelikle kiralık Nagatomo’nun bonservisinin alınmasını gerekli gören Terim, Denayer’in 1 sene daha kiralanmasını, Donk’un ise sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dış transferde ise kulübün maddi imkanları ve 26 Mayıs’taki başkanlık seçim sonrası oluşacak ortama göre daha net planlama yapılacak. Ancak hocanın aklında bazı isimler hazır. İmparator, sezon ortasında Stoke City’ye 16 milyon Euro’ya kiralanan Badou Ndiaye’nin kulübü küme düştüğü için kiralanmasına sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aynı şekilde Stoke’ta Terim’in bir diğer eski gözdesi de forma giyiyor: Xherdan Shaqiri. Fatih hoca 3. döneminde, Shaqiri Basel’de oynarken yıldız oyuncuyu istemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cim Bom’da 7. şampiyonluğunu yaşayan Fatih Terim, Avrupa’nın önde gelen liglerine bakıldığında da büyük bir başarıya imza attı. 5 büyük ligin yanı sıra Portekiz, Hollanda, Avrupa, İskoçya, Belçika, İsviçre, Rusya ve Avusturya dikkate alındığında, sonradan göreve gelip şampiyonluğa ulaşan tek hoca Fatih Terim oldu. Galatasaray, Avrupa’nın 13 ligi arasında teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyon olan tek kulüp. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Fatih Terim'le bir kez daha sezonu şampiyon olarak tamamladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü... İzlemek için videoya tıklayınız...