Terim tebrik etti... Bakın kim çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Galatasaray'ın Bursaspor'u mağlup ettiği maçta, dikkat çeken bir görüntü vardı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti.
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Farkı 6'ya indirdi
Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir'in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü.
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Böylece sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler arasındaki puan farkı 6'ya düştü.
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Aslan yenilmiyor
Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 8 kez kazanırken, 4 kez de berabere kaldı.
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Bursa'daki nefes kesen maçtan önemli detaylar ve objektiflere yansıyanlar şu şekilde:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.
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Tribünler doldu
Bursasporlu taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde oyunculara moral vererek, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar atkı şovda yaptı.
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Galatasaray taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünleri doldurduğu görüldü.
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Çanakkale destanı unutulmadı
Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar Çanakkale destanını unutmadı. Tribünlerde ‘Çanakkale geçilmez’ pankartı açan taraftarlar, Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü hep bir ağızdan söyledi.
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Tofaş Tribünü'nde ise 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca maraton tribününde de ‘Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale’ pankartı yer aldı.
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Seremonide yer alan çocuklar da Çanakkale'de askerlerin ve hemşirelerin giydiği kıyafetleri giydi.
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Ndiaye yine boş geçmedi
Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.
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Diagne, gol sayısını 23 yaptı
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.
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Galibiyet golü Feghouli'den
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı.
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Başarılı futbolcu 4 de asiste imza attı.
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Terim tebrik etti
Öte yandan, karşılaşmanın en çok merak edilen ismi ise Bursaspor yedek kulübesindeki kulüp müdürü Nihal Ferik oldu.
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Ankaragücü maçından beri takımla beraber olan Ferik, Fatih Terim'in de dikkatini çekti.
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Samet Aybaba'nın yanına giden Terim, deneyimli hoca ve Nihal Ferik'i tebrik etti. Terim, "Nihal hanımın kulübede olması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim." dedi.