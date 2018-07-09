Terim Şaş ve Davala'yı Norveç'e gönderdi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Arşiv
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Trezeguet’nin bonservis probleminin çözülmemesi nedeniyle Avrupa’da arayışa geçen sarı kırmızılılar, bonservisi Everton’da bulunan ve geçen sezon Anderlecht’te kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru’yu transfer etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aradığı kanat oyuncusunu buldu ve Henry Onyekuru 1 yıllığına kiralandı. Kasımpaşa’dan Trezeguet ile anlaşmasına karşın 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle transferi çözemeyen sarı kırmızılılar, Everton’un Nijeryalı oyuncusunu renklerine bağladı. Dün sabah 05.30’da İstanbul’a getirilen Onyekuru, Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde sessiz sedasız sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan testlerin ardından futbolcunun transferi ile ilgili KAP’a bildirim yapıldı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Arşiv
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Kulübün scout ekibinin tavsiye ettiği Onyekuru’yu hızlı, atletik ve skorer olması nedeniyle çok beğenen Fatih Terim, genç oyuncunun alınmasını istedi. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda Everton, bonservisini 8 milyon Euro’ya aldığı 21 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralık vermeyi kabul etti. 1.75 metre boyundaki Onyekuru, ağırlıklı olarak sol açık oynasa da, sağ açık, santrfor, 10 numara hatta ön libero mevkisinde bile görev yaptı. Çok dinamik ve çalışkan bir oyuncu olan Nijeryalı, kolay çalım atıyor.. Terim’in bu oyuncuyu Garry Rodrigues ile değişmeli olarak kanatlarda oynatması bekleniyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Arşiv
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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcısı Ümit Davala ve Necati Ateş’in oyuncu izlemek için Norveç’e gittiği ortaya çıktı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Arşiv
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Rosenborg-Tromsö maçını izleyen ikilinin Norveç ekiplerinde forma giyen genç ve gelecek vaad eden forvet oyuncularını mercek altına aldığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in de, Galatasaray’a genç oyuncular kazandırmak istediği bilinirken Ümit Davala ve Necati Ateş ikilisinin Norveç’te şu üç oyuncuyu izlediği öğrenildi...