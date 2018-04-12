Terim sadece onu beğendi: Bonservisini alın

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da takımın geleceğini inşa ediyor.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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İşte Fatih Terim'in gelecek sezon için kafasında tasarladığı plan...
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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MUSTAFA CENGİZ'DEN TERİM'E DESTEK
Gençlerbirliği yenilgisi ile liderliği M.Başakşehir’e kaptıran Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’le bir toplantı yaptı. Cengiz, “Bir musibet bin nasihatten iyidir hocam. Bu yenilgide de bir hayır vardır” diyerek Imparator’a moral verdi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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TERİM SADECE NAGATOMO'YU BEĞENDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybedilen G.Birliği maçında bir tek Nagatomo’yu beğendi. Japon futbolcunun mücadelesine tam not veren Terim, kiralık oynayan Nagatomo’nun bonservisinin mutlaka alınmasını istedi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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BAŞAKŞEHİR'DE TAM KADRO
Lider M.Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün tek antrenman yaptı. Sakatlığı geçen Martin Linnes’in de dönmesiyle tam kadro çalışan sarı kırmızılı ekibin idmanını, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da izledi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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GALATASARAY İÇİN HER EYLEMİ YAPIYORUZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün dergisinde yer alan yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, “G.Saray’ın menfaati için dürüstçe her türlü söylem ve eylemi yapıyoruz. G.Saraylıların düşleri bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi” dedi.