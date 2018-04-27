Terim özel olarak istedi! İdmanda sürpriz isim..

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugünkü antrenmanda teknik direktör Fatih Terim’in isteği Aysel Uçkan da yer aldı. İşte Uçkan'ın görevi...
Fotoğraflar: Galatasaray resmi sitesi ve Arşiv
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Fotoğraflar: Galatasaray resmi sitesi ve Arşiv
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugünkü antrenmanda teknik direktör Fatih Terim’in isteği Aysel Uçkan da yer aldı. İşte Uçkan'ın görevi...
Fotoğraflar: Galatasaray resmi sitesi ve Arşiv
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Bugünkü antrenmanda teknik direktör Fatih Terim’in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı. Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler’deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü kadın futbol takımında bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı.
Fotoğraflar: Galatasaray resmi sitesi ve Arşiv
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İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.
Fotoğraflar: Galatasaray resmi sitesi ve Arşiv
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Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.