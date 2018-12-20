Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, Depo Photos
20 Aralık 2018 - 08:30,
Terim onaylarsa Aslan oluyor! Yılın bombası...
Galatasaray sezon başından bu yana sıkıntısını çektiği forvet mevkisi konusunda önemli adımlar atıyor!
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İşte detaylar...
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Çin’den ayrılmak isteyen Beşiktaş ve Göztepe’nin eski golcüsünün menajerinin G.Saray’a yaptığı öneri, daha genç bir santrfor isteyen Fatih Terim’den henüz onay almadı.
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Diğer adayların durumuna göre transfer netlik kazanacak. Çin’den ayrılmak isteyen Beşiktaş ve Göztepe’nin eski golcüsünün menajerinin G.Saray’a yaptığı öneri, daha genç bir santrfor isteyen Fatih Terim’den henüz onay almadı. Diğer adayların durumuna göre transfer netlik kazanacak.
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Ocak ayında 2 santrfor takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray’da son günlerde adı sıkça geçen isimlerden biri Beşiktaş ve Göztepe’nin eski golcüsü Demba Ba oldu. Çin’den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği için menajeri geçen hafta İstanbul’a gelerek oyuncusunu Galatasaray’a teklif etti. Kısaca Galatasaray, Demba Ba’nın değil, tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
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HENÜZ ONAY YOK
Demba Ba’nın menajeri, SH Shenhua Kulübü’nden çıkış şartlarını çok ekonomik boyuta indireceği sözünü de Galatasaray’a verdi. Sarı kırmızılı kulübün masasında duran bu teklife teknik direktör Fatih Terim’in yanıtı ise ilk aşamada olumlu olmadı. Terim’in, “Daha genç” bir golcü istediğini belirtip henüz gündemdeki transferi onaylamadığı öğrenildi. Demba Ba şu anda Galatasaray’ın listesindeki golcü alternatifleri arasında yer alırken, Terim’in istediği oyunculardan gelecek yanıta ve diğer gelişmelere göre Senegalli oyuncunun durumu netlik kazanacak. Öncelikli düşünülen oyuncular alınamazsa Demba Ba’ya yönelinecek.
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NAGATOMO ENDİŞESİ
Galatasaray’da Asya Uluslar Kupası için Japonya Milli Takımı’na davet edilen Nagatomo, Türkiye Kupası bir üst turu ve ligde 2. yarının ilk 2 haftasında oynanacak Ankaragücü ve Göztepe maçlarında görev alamayacak. Nagatomo’nun gidecek olmasının yanı sıra solda tek alternatif olan Ömer Bayram’ın düşen performansı da Fatih Terim’i düşündürmeye başladı. Terim’in, devre arası kampında Ömer’in formunu üst seviyeye çekmeye çalışacağı öğrenildi.
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BELHANDA MÜJDESİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı geçen Belhanda takımla çalışmalara katılırken, Sivasspor karşısında oynayabileceği öğrenildi.
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Ada'da haftanın golü Junior Hoilett'den
Premier Lig’de 17. hafta geride kalırken, haftaya Cardiff City’den Hoilett’in Watford filelerine gönderdiği güzel gol damgasını vurdu. İşte Ada'da haftanın golleri...