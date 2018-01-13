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Futbol

Terim, nokta atışı yapacak! İşte o isimler...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol bek transferinde hata yapmamak adına ince eleyip sık dokuyor.

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Tecrübeli çalıştırıcı, bu mevkii için tavsiye edilen futbolcuların maç görüntülerini, antrenman performanslarını, sakatlık geçmişlerini ve özel yaşamlarını titizlikle araştırıyor.

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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“Nokta atışı yapıp, ihtiyacımız olan ve bize gerçekten katkı sağlayacak oyuncuyu kadromuza katmalıyız” diyen Terim, bugüne dek 4 ismin transferine onay vermedi. İşte Terim’in onay vermediği isimler

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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PATRICE EVRA (Kulüpsüz)

37 yaşında olması büyük handikap. Eskisi kadar hızlı ve çabuk değil. Ağır ve yavaş kalabilir.

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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DAVIDE SANTON (Inter)

Çok sık sakatlanıyor. 2014-15 sezonundan bu yana tam 237 gün sakatlıklar nedeniyle oynamadı.

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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MIGUEL LAYUN (Porto)

Alex Telles’in yedeği. Yeterince formda olmadığı için on iki sezonda 16 maçta ilk 11’de oynayabildi.

Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
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BIRGER MELING(Rosenborg)Galatasaray’da oynayacak kapasitede değil. Hakan, Linnes ve Latovlevici’yi kesmesi imkansız.

GalatasarayFutbolFatih Terim

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