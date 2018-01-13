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Terim, nokta atışı yapacak! İşte o isimler...
Futbol
Terim, nokta atışı yapacak! İşte o isimler...
Galatasaray
Teknik Direktörü
Fatih Terim
, sol bek transferinde hata yapmamak adına ince eleyip sık dokuyor.
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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Tecrübeli çalıştırıcı, bu mevkii için tavsiye edilen futbolcuların maç görüntülerini, antrenman performanslarını, sakatlık geçmişlerini ve özel yaşamlarını titizlikle araştırıyor.
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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“Nokta atışı yapıp, ihtiyacımız olan ve bize gerçekten katkı sağlayacak oyuncuyu kadromuza katmalıyız” diyen Terim, bugüne dek 4 ismin transferine onay vermedi. İşte Terim’in onay vermediği isimler
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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PATRICE EVRA (Kulüpsüz)
37 yaşında olması büyük handikap. Eskisi kadar hızlı ve çabuk değil. Ağır ve yavaş kalabilir.
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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DAVIDE SANTON (Inter)
Çok sık sakatlanıyor. 2014-15 sezonundan bu yana tam 237 gün sakatlıklar nedeniyle oynamadı.
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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MIGUEL LAYUN (Porto)
Alex Telles’in yedeği. Yeterince formda olmadığı için on iki sezonda 16 maçta ilk 11’de oynayabildi.
Ali Naci KÜÇÜK, Fotoğraflar: AJANSLAR
13.01.2018 - 21:21
SON GÜNCELLEME
14.01.2018 - 09:56
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BIRGER MELING(Rosenborg)Galatasaray’da oynayacak kapasitede değil. Hakan, Linnes ve Latovlevici’yi kesmesi imkansız.
Galatasaray
Futbol
Fatih Terim
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