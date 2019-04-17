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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
FANATİK
17 Nisan 2019 - 09:54,

Terim neşteri vurdu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

10 kişilik Fenerbahçe’yi mağlup edemeyen takımına bir hayli öfkelenen Fatih Terim, Kayserispor maçında kadro revizyonuna gidiyor.

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Derbi sonrası hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray’da, içerideki fatura yıldızlara kesildi.

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Teknik patron Fatih Terim, 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında istediği futbolu oynayamayan bazı isimleri kenara çekmeye hazırlanıyor.

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Bunlardan biri, büyük umutlarla transfer edilen Diagne.

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Derbide Hasan Ali’nın kırmızı kart gördüğü pozisyon dışında bir varlık gösteremeyen Senegalli santrfor, formasını Mitroglou’na kaptıracak gibi görünüyor.

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Fatih hocanın, Yunan golcüyle dünkü idmanda özel bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

6/13Hocanın gözünden düştü

Hocanın gözünden düştü

Bir diğer değişiklik Belhanda ile Emre Akbaba arasında olacak. Fenerbahçe maçında kırmızı kart görme ihtimali nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Aslan’ın 10 numarası, Terim’in gözünden düştü.

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Fatih hoca, bu bölgeye artık tamamen Emre Akbaba’yı adapte etmek istiyor.

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Bu hafta oynanacak Kayserispor maçında ilk değişikliklerin bu şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

9/13Marcao geri dönüyor

Marcao geri dönüyor

11’deki bir diğer değişiklik ise savunma hattında olacak. Kart cezası biten Marcao takıma dönüyor.

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Brezilyalı stoperin formasına kavuşmasıyla beraber, Semih de kulübeye dönecek.

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Terim ayrıca sakatlıktan döndükten sonra şans bulamayan Nagatomo’ya da Kayserispor maçında süre vermek istiyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi maçın ardından sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu söylemişti...

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