Terim listeyi verdi! İşte o yıldızlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, temaslarını hızlandırdı.
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Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues’in Al İttihad’a transfer olmasının ardından forvet ve stopere ek olarak kanat bölgesi için de girişimlere başlayan Aslan, yıldız ismin yerini dolduracak ismi Süper Lig’de buldu...
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Takas formülü devrede
Cim Bom’un, Kasımpaşa’nın Mısırlı oyuncusu Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan’ın (Trezeguet) peşinde olduğu bildirildi. Bu sezon ligde büyük bir çıkış yaşayan Kasımpaşa’nın yıldızları arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu için devreye, bizzat Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girdiği öğrenildi. Trezeguet için Kasımpaşa’yla görüşmelere başlayan Albayrak’ın, oyuncunun kulübünden bonservis talebi konusunda yanıt beklediği bildirildi. Galatasaray’ın, Garry Rodrigues’in transferinden kulübe kalan 8 milyon Dolar’lık gelirin tamamını bu transferde kullanabileceği veya ek olarak takas formülüyle bu transferi bitirebileceği belirtildi.
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Kjaer hedefte
Savunma hattına takviye konusunda Galatasaray’ın İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın stoperi Simon Kjaer’i de gündemine aldığı iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 2015-17 sezonları arasında Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için Cim Bom’un nabız yoklamaya devam ettiği bildirildi.
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Alan'da rötar var
Forvet transferi konusunda da girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Douglas’a olan aşkı devam ediyor. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek için son aşamada bulunan ve dün imza atması beklenen tecrübeli futbolcuda rotar yaşandı. Yönetim, kulübüyle bağını koparmasının ardından bu ismi takımın Antalya kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.
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Emre koptu geliyor
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Bursaspor’un serbest bıraktığı Emre Taşdemir ile her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki sol bekin menacerleriyle dün son bir toplantı yapan Galatasaraylı yöneticilerin aradaki tüm pürüzleri giderdiği ve işin imzaya kaldığı ifade edildi. Emre Taşdemir’in kısa süre içinde imza atıp Antalya kampına katılması bekleniyor.
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Mangala'ya hücum!
Serdar Aziz’le yolların ayrılması sonrasında savunma hattına da yeni bir isim kazandırmak isteyen Cim Bom’un, son olarak gündemine İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin formasını giyen Eliaquim Mangala’yı aldığı öğrenildi. City’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperle kulübünün yeni sözleşme uzatma kararı almaması sonrasında devreye giren Galatasaray’ın, tecrübeli stoperi düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedeflediği belirtildi.
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Son iddia Michy Batshuayi
Ara transfer döneminde hücum hattını 2 isimler doldurmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın son olarak gündemine yeni bir ismin daha girdiği ortaya çıktı. Cim Bom’un, İspanya La Liga ekibi Valencia’da kiralık olarak forma giyen Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi’yle ilgilendiği kaydedildi. Valencia’dan Chelsea’ye geri dönme durumu olan 25 yaşındaki futbolcunun, bu durumun resmiyet kazanması halinde Galatasaray’a kiralanabileceği konuşuluyor.