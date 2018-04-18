Terim koridorda hakeme isyan etti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'a karşı kritik bir mağlubiyet alarak elendi. Maç sonrası ise ekrana yansımayan çarpıcı detaylar ise şu şekilde oldu...
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Kenardan oyunculara sert direktifler veren kurt çalıştırıcı, 3 değişiklik yapsa da hezimetin önüne geçemedi. Maç sonunda Fatih Terim'in hedefinde hakemler vardı. Terim soyunma odasında Barış Şimşek'e yüksek sesle sitemde bulundu.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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"ÖLÜYÜ DİRİLTTİNİZ"Galatasaray’ın kupada Akhisarspor’a elendiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik patron Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında hakem Barış Şimşek ve ekibine çok sert tepki gösterdi. Basın mensuplarının mix-zone alanına alınmadığı o anlarda, koridorlar Terim’in ‘Ölüyü dirilttiniz’ sözleriyle yankılandı. Soyunma odası koridorları o anlarda adeta ölüm sessizliğine bürünürken, deneyimli teknik adamın sert tepkisi sonrası sesinin kısıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı: Bundan daha önemli bir sürpriz yok. Beklenmedik bir sonuçtu. Allah insanlara şans veriyor, siz bunu kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. Dolayısıyla ilk yarı 2-0 ggeriye düştük, ikinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeterli kadar mücadele ettiğimizi ,pozisyon bulduğumuzu söyleyemem. Galatasaray olan her kupada saha içinde isteği, disiplini ve ruhu olan bir takımdır. Mağlubiyet futbolun içinde vardır, beni en çok üzen bu ruhu sahada görememektir. Değişiklik yaptığım 10 oyuncu Galatasaray'ın lisanslı oyuncusu. O yüzen muhakkak ki ligdeki son 5 maç esas odağımız bizim ama bu kupayı boşladık düşüncesinde değildik. Tebrik ederim Akhisar'ı başarılar diliyorum. Çok da güzel mücadele ettiler. Beni üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır. Burada hatalı benim, ben böyle bir takım çıkardım. Güvendim, yine de güveneceğim, çünkü buna mecburum. Sezonu onlarla bitireceğiz çünkü. Ben Galatasaraylılar'la birçok şey paylaşacağım Haziran'da. Onlar beni anlıyor. Onlardan şu son 5 maçta bize yardımcı olurlar mı, biraz da bölüşerek devam edersek bizim için ekonomik olacaktı. O beklentiyi bulamamanın üzüntüsü içindeydim.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Fatih Terim ile Maicon arasında da enteresan bir olay yaşandı. Kırmızı kart gören Brezilyalı soyunma odasına gidiyordu. Fatih Terim oyuncusuna el işaretleri yaparak, "Nereye gidiyorsun" dedi. Bu durumu gören Hasan Şaş hızla hocanın yanına geldi Kırmızı kart gördüğünü söyledi.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Hasan Şaş ile taraftarlar arasındaki diyalog da gözlerden kaçmadı. Taraftara daha çok süre olduğunu söyleyen Şaş, olumsuz tezahüratların dinmesini istedi. Fatih Terim Hasan Şaş'ın sakinleşmesini söyledi.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT,AA,DHA
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Yüksek tansiyon içinde maçı seyreden İmparator, kendisine gelen bir topa sert bir şekilde vurdu. Tecrübeli teknik adam maç sonunda epey üzgündü.