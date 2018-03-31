Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Terim kolları sıvadı! Avrupa'da ses getirecek takım...
Yeni sezonda yeniden Avrupa'da ses getirecek bir takım için kolları sıvayan Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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İşte Terim'in yeni sezon için rotası...
Foto: AJANSLAR
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2 YILLIK İMZA ATTI
Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında yer alan Joao Moutinho dün sürpriz bir karara imza attı ve Monaco ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.. Yönetim bu gelişmeyle şok yaşasa da hemen B planı devreye sokuldu.
Foto: AJANSLAR
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GENİŞ BİR LİSTE VARFatih Terim'in orta alana Fernando'nun yanına çok kaliteli bir isim istemesi sonrası geniş bir liste hazırlayan yönetim, Moutinho'nun vatandaşı olan Miguel Veloso'yu gündemine aldı..
Foto: AJANSLAR
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19 MAÇTA OYNADI
Kariyerini İtalyan ekibi Genoa'da sürdüren 31 yaşındaki Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim bu sezon Serie A'da 19 maçta forma giyen Veloso'nun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek ve transfer görüşmeleri hız kazanacak..
Foto: AJANSLAR
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Savaşçı ve tam bir lider oyuncu
Orta alanda çok dinamik ve agresif bir futbolcu olan Miguel Veloso, istikrarıyla da dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu sezon sonunda boşa çıkacak.. Portekiz futbolunun son 10 yılına damga vuran isimlerden biri olan Miguel Veloso, 56 kez giydiği milli formaya 2015 yılında veda etti. Sporting Lizbon altyasında futbola merhaba diyen yıldız futbolcu, 2010 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'ya transfer oldu.
Foto: AJANSLAR
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2012'de 7.5 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'in yolunu tutan Veloso, 2016'da ise bonservis bedeli olmadan yeniden Genoa'nın yolunu tuttu. Miguel Veloso 31 yaşında ve orta saha mevkisinde oynuyor. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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"Nasıl kazanılacağını ben biliyorum!" Zlatan Ibrahimovic'ten İsveç Milli Takım için şok sözler.. İzlemek için videoya tıklayınız...