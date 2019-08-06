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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Ağustos 2019 - 20:59,

Terim kararını verdi! İşte G.Saray'ın forveti

2019-20 sezonunun ilk resmi maçı yarın akşam Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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1

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu sarı kırmızılılar ile kupa finalisti Ege ekibinin mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

2

Saat 21.30’da başlayacak maç ATV’den yayınlanacak. Fatih Terim cezalı olduğu için G.Saray’ın başında Levent Şahin sahaya çıkacak.

3

Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

4

Gökhan, Tolga, Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur.

5

Cezası nedeniyle sahada yer alamayacak Fatih Terim'in ise sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

6

Okan

7

Mariano

8

Luyindama

9

Marcao

10

Nagatomo

11

Donk

12

Seri

13

Belhanda

14

Jimmy

15

Adem Büyük

16

Babel

17
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