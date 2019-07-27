Terim kararını verdi! Geldiği gibi gidiyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon içinde hedef aynı... Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferin de hızlı takımlarından... Sarı kırmızılılar yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kurarken forvet transferini beklemeye geçmişti. Gelen transferlerden biri için ise beklenmedik bir karar çıktı. Son dakika haberine göre Aslan, yeni transferini geldiği gibi gönderiyor...
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İşte ayrıntılar...
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan, kadrosuna yeni oyuncuları katmak için gün sayıyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.
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Ancak gelen son dakika haberi, taraftarları da şaşırttı. İşte o isim için alınan karar ve nedeni:
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Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Cimbom transferde duracak gibi değil.
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Babel, Şener, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Seri gibi isimleri kadroya dahil eden sarı kırmızılılarda hedef şampiyonluk.
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Ancak gelen isimlerden biri şampiyonluk kadrosunda yer alamayacak gibi görünüyor çünkü geldiği gibi gidiyor.
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Nedeni ise Galatasaray'ın şu anda sözleşmeli 14 yabancısı bulunuyor ve statü gereği kadrosunda başka yabancıya yer yok.
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Transfer için gelen yabancılardan biri gönderilmek zorunda. O isim Valentine Ozornwafor oldu.
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Gelecek adına doğru bir yatırım olarak görülen Nijeryalı stoper, düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe kiralanacak.