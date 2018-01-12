Terim istedi başkan yaptı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim geldiği günden beri Florya'da eski havayı yaratmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da başka güzel gelişmelerde oluyor.
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Takımla birlikte Antalya kampında bulunan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu arayarak , Metin Oktay Tesislerinde çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik için ricada bulundu.
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Terim’in ricası üzerine de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.
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Bakırköy Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaklaşık 100 çalışanı da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirerek tesisleri elden geçirdi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu arayarak;"Sayın Başkan takım olarak Antalya'da kamptayız. Florya Metin Oktay Tesislerinin biz Antalya'da kamptayken bir elmden geçirseniz. Çevre düzenlemesi, bakım-onarım, temizlik yaptırsanız " diyerek genel bir bakımdan geçirilmesi ricasında bulunduğu öğrenildi.
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Terim’in ricası üzerine de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.
Spor Arena Haber
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Bakırköy Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaklaşık 100 çalışanı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirerek tesisleri elden geçirdi. Terim'in bu çalışmadan sonra Başkan Kerimoğlu'nu tekrar arayarak teşekkür ettiği belirtildi.