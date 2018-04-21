Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Terim ilk onun üstünü çizdi! G.Saray macerası bitiyor...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı sonrası yıldız futbolcuyu defterden sildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim belli oldu... İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda istenmiyor... İşte üzeri çizilen o isim ve tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ligde formasını Denayer'e kaptıran, kupa maçında bulduğu şansı da elinin tersiyle iten Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, adeta kendini bitirdi!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kupaya veda edilen Akhisar rövanşında yenilen gollerden sonra teknik direktör Fatih Terim'in kenarda sert şekilde fırça attığı sambacının, karşılaşmanın son bölümde ise üst üste iki sarı kart görerek oyundan atılması sabırları taşırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Terim'in kart cezasını Alanya maçında çekecek Maicon'a kızgın olduğu ve ligin kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İki hafta önce Ankara'daki G.Birliği karşılaşmasında son dakikada yenen golde büyük hatası olan Maicon, ligin ilk yarısında da üst üste iki maçta oyundan alındığı için dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti. 2017'de Sao Paulo'da 21 maça çıkan Maicon yaz tatili yapmadan Galatasaray'a geldi. 14 ayda 50 maç sayısını geçince fizik olarak düştü. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"O arkadaşlarımızla sezon sonu vedalaşacağız!" Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Akhisar yenilgisi sonrası sert açıklamalar yapmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...