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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
FANATİK
20 Şubat 2019 - 10:12,

Terim iki ismin biletini kesti! 6 milyon euroluk hamle...

Fatih Terim'in yeni sezon planlaması yavaş yavaş netlik kazanıyor. İşte Terim’in gerekçeleri...

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Bir yandan 3 kulvarda birden başarı kovalayan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.

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Teknik patron Fatih Terim’in de hem transfer çalışmalarına hem de gönderilecek oyuncular konusunda hazırlıklarına şimdiden başladığı öğrenildi.

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Deneyimli çalıştırıcının gözden çıkardığı ilk isim, son haftaların formsuz oyuncusu Fernando.

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Brezilyalı ön liberonun, geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra toparlanamadığı, bundan sonra da eskisi kadar verimli olamayacağı düşüncesiyle gözden çıkarıldığı belirlendi.

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Ara transferde izin verildi

31 yaşındaki futbolcu, formunu yükseltemezse lig bitiminde satış listesine dahil edilecek.

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Fernando ile birlikte takımdan ayrılması yüksek ihtimal diğer isim; Mariano...

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Ara transfer döneminde de başka kulüplerle görüşmeler yapmasına izin verilen 32 yaşındaki sağ bek, hem Suudi Arabistan hem de Brezilya kulüpleriyle temasa geçecek.

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Galatasaray, Mariano için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlemişti.

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6 milyon Euro'luk tasarruf

Ancak Fernando için şu ana kadar belirlenmiş bir rakam yok.

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Tecrübeli oyuncu Galatasaray’da yıllık 3.3 milyon Euro kazanıyor, Mariano’nun senelik ücreti ise 2.3 milyon Euro.

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Sarı-Kırmızılılar bu operasyonla beraber yılda yaklaşık 6 milyon Euro’yu bulan bir maliyetten de kurtulmuş olacak.

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Sarı-kırmızılı takım, Benfica mücadelesi için dün Portekiz'e gitti...

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