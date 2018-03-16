Terim idmana damga vurdu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi G.Saray'dan ilginç bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştiriyor.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
1 / 19
Sarı - Kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi son idmanda takımlarına Türk Telekom Stadyumu'nda büyük destek oldu.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
2 / 19
Tribünleri dolduran taraftalar takımları sahaya ayak bastıkları anda tezahüratlarına başladılar. Taraftarlar futbolcularını alemin kralı geliyor tezahüratı ile selamladı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
3 / 19
Galatasaray taraftarları teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
4 / 19
Taraftarlar Fatih Terim için bu pankartı açtılar. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadı'nda yaptığı idmanı 22 binden fazla taraftar takip ediyor.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
5 / 19
Futbolcular idmana bu kadar taraftarın gelmesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler ve telefonları ile bu anları ölümsüzleştirdiler.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
6 / 19
Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak da bu idmana katıldı. Abdurrahim Albayrak, 'Burada hep bir olduk, birlik olduk. Bunun mimari Fatih Terim ve taraftar' açıklamasında bulunurken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Galatasaray şampiyonlukların her zaman birinci adayıdır. Bu yolda bütün engelleri aşacağız' dedi.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
7 / 19
Galatasaray taraftarları 'İmparator Fatih Terim" sesleriyle birlikte, "Bizler inandık, siz de inanın' tezahüratı yaptı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
8 / 19
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
9 / 19
Bir taraftar sahaya koşarak girip Gomis'e giderken önünde düştü sonra sarıldı.Güvenlik görevlileri taraftarı Gomis’ten güçlükle ayırıp götürürken Fatih Terim araya girdi.Terim taraftarı güvenliğin elinden alıp Gomis’in tişörtünü verip sonra Fransız yıldızla fotoğraf çektirmesine izin verdi