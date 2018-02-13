Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Terim için olay sözler... "G.Saray hakemle maç kaybederse onu görmek isterim!"
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe galibiyeti ve Galatasaray'ın liderliğini masaya yatıran Sinan Engin, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim için de çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte, Sinan Engin'in görüşleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İlk yarı Galatasaray muhteşem futbol oynadı. Anadolu takımlarının hocaları neden bu kadar açık oynuyor? Anadolu takımlarının İstanbul deplasmanında birinci hedefi beraberlik olmalı. Açık oynarsanız faturayı keserler. Galatasaray'ın iç sahada yenilmesi çok zor. Galatasaray'da oyunun kaderini değişterecek futbolcular var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hamza Hamzaoğlu'nun Radyospor'daki "Galatasaray maç kazanmalı" konuşmalarında art niyet aramıyorum. Fatih Terim'in kadro yetersiz demesine de katılmıyorum. Galatasaray kupa yok, Avrupa yok. Bu Galatasaray'ın TT Stadyumu'nda yenilmesi bence sürpiz olur. Galatasaray'da Belhanda'nın kart görmesi de saçmalık.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Defans hattında; Hakan Balta var, Ahmet Çalık var. Ben dar kadro söylemine kesinlikle katılmıyorum. Galatasaray'ın en büyük transferi Fatih Terim'dir. Kenarda durması bile çok farklı. Fatih Terim, Galatasaray için çok farklı. Fakat bir gün Galatasaray hakem hatalarından maç kaybederse, Fatih Terim'in basın toplantısını çok merak ediyorum. Onu görmek isterim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe harika bir futbol oynadı. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatsaydı 2-0 değil maçı 4-0 kazanırdı. Samet Aybaba ve Mecnun Odyakmaz'a ayrı bir parantez açmak gerekir. Çok önemli işler yapıyorlar ve Robinho gibi dünya yıldızını takıma kazandırdılar. Robinho harika gol attı, röportajda da çok heyecanlı gördüm. Robinho, Beşiktaş'ta bence oynardı.