Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Terim için ağır sözler: Galatasaray formasını ona nasıl layık gördü
Yazarlarımız Hakan ÜNSAL, Uğur MELEKE ve İlker YASİN, Galatasaray'ın 2-1'lik Sivasspor yenilgisini değerlendirdi. İşte o yazılar...
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UĞUR MELEKE
Büyük takımların teknik ekiplerinin rakiplerini sağlıklı analiz etmedikleri düşüncemi Bursa-Beşiktaş maçı sonrası yazımda dile getirmeye çalışmıştım. Gerekçem de şuydu: Beşiktaş bu sene üçlü sert orta sahayla oynayan takımlara karşı sıkça sorun yaşamıştı. Aytaç-Azubuike-Murat’lı Malatya ve Ndinga-Hakan-Rybalka’lı Sivas’a karşı yaşadıkları problemlerin benzerini, Shehu-Badu-Bostock’lu Bursa orta sahasına karşı da yaşadılar Cuma akşamı. Beşiktaş teknik ekibinin bu problemleri maç öncesi çalışıp öngörememelerine anlam veremiyorum doğrusu.
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Aradan 48 saat geçti... Bu kez de Sivas-Galatasaray maçı öncesi esami listelerini görünce gözlerime inanamadım. Sivas bir ay önce evinde Beşiktaş’a karşı oynayan ilk 11’inin aynısıyla Galatasaray’ın karşısına çıkıyordu. Yani yine Hakan-Ndinga-Rybalka merkeziyle... Galatasaray’sa üçlü sert Sivas merkezine karşı bir buçuk orta sahayla çıkıyordu sahaya: Tolga-Donk’la... Hatta Donk’un son 3 senedeki gamsızlığını göz önüne alınca onu “buçuk” olarak değerlendirmek bile iyimser kalır! Terim hangi düşünceyle Donk’u ilk 11’e koydu, hangi performansına bakarak ona Galatasaray formasını layık gördü bilemiyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bırakın büyük takımları, Donk’un şu anda Süper Lig’deki 18 ekibin herhangi birinde 11’e girebileceğine ihtimal vermiyorum. Donk kafa olarak çoktan futbol hayatını Katar’da veya Hindistan’da bitirmeye karar vermiş bence.
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Sivas bundan bir ay önce Beşiktaş’ı benzer bir maçta 2-1 mağlup etmişti. Dün akşam orta sahada çok net bir üstünlük kurarak Galatasaray’ı da aynı tarifeyle İstanbul’a yollamış oldular. Aybaba’yı, teknik ekibini ve futbolcularını tebrik ederken sanırım bir ekstra tebriki de yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu’na yapmak gerek. 57’de Auremir-Denayer arasında yaşanan pozisyonda Aydınus kararsız kalınca Taşçıoğlu’nun devreye girmesi takdire değer. Kararın doğruluğu-yanlışlığı bir başka mesele. Benim burada takdir ettiğim konu, yardımcı hakemin, isminin gerektiği gibi orta hakeme yardım etmesi. Türkiye’de uzun zamandır yardımcı hakemler bu toplara girmiyorlar, cesaret göstermiyorlardı. Önceki hafta Mete Kalkavan’a yardım eden Esat Sancaktar’dan sonra bu hafta Aleks Taşçıoğlu’nun Fırat Aydınus’a yardımı, hakemlerin ekip çalışması açısından umut verici.
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İLKER YASİN: TERİM’İN İKRAMI
MAÇI Terim mi kaybetti yoksa Samet Aybaba mı kazandı? Kazanmak için daha doğru karar veren ve oyuncularını iyi motive eden Samet Aybaba ve Sivas’ın hakkıydı bu maç. Ama 89’da Sinan Gümüş’ün kaleciyi geçip ağlara gitmekte olan topunu gol çizgisinden çıkaran Medjani 3 puanı Sivas’a getiren isimdi. Orta sahanın başlangıç noktasında, defans önündeki iki liberoyu Tolga ve Donkt’tan seçmek, ligde rakip ceza sahasına en çok giden takım olan Galatasaray için el freni demekti. Bu iki isim, bozan oyuncular. Temel amaç topa sahip olmak, pasla yorup sonra vurmak ama Donk ve Tolga ile oynamak, önündeki Rodrigues, Yasin ve Feghouli’nin etkisini en aşağı indirmek demekti. Ve de öyle oldu. Terim gibi bir usta ne der bu hususta bilemem, ama oyunu özellikle ilk yarıda iyi okuyan ve istediğini alan Samet Aybaba idi.
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Hakan Arslan Sivas’ın kilit ismiydi. Savunmada Medjani ve hücum noktasında Rybalka ve Bifouma ile kurduğu pas trafiği Galatasaray’a zor anlar yaşattı. Galatasaray’ın kreatif hamlelerinin tümünü Feghouli’nin sırtına bindirmek, Selçuk İnan ve Belhanda’yı ikinci yarıya başlarken bile düşünmemek doğrusu biraz garipti. Ve Galatasaray ikinci golü yedikten sonra Tolga’yı çıkarıp Eren’i oyuna almak artık köprüleri atmak demekti. Ya fark yeriz, ya eşitleriz veya yeneriz.. 70-80 arası bulduğu net pozisyonları 2-0 önde olmanın güveni ve laçkalığı içinde değerlendiremeyen Sivas, 78’de Derdiyok’un golünden sonra şoka girdi. Bütün riskleri alan Galatasaray, Belhanda ve Sinan Gümüş ile birlikte net pozisyonlar buldu, kazanması işten bile değildi.
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Galatasaray Nagatomo’nun gelişinin artısını pek fark etmeyecek ama Ndiaye’nin gidişinin sancısını, özellikle Fernando’nun yokluğunda çok hissedecek. Dün maçı Fatih Terim kaybetti. Bu maç, Terim’in ikramını geri çevirmeyen Samet Aybaba için Başakşehir ve Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’ı da eli boş gönderdiği maç oldu.
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HAKAN ÜNSAL
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in kayıpları maçın önemini üst seviyeye çekmişti doğal olarak. Ndiaye’nin gidişi ve Fernando’nun da bir süre olmayışı, Fatih hocayı orta sahada farklı tercihler yapmaya zorlayacak. Sivas karşısındaki Tolga-Donk tercihi, orta alanda daha dirençli olmak ve mücadele seviyesi yüksek tutmak içindi ama bunlar bile olmadı.
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Selçuk gibi oyunu başlatıp pas organizasyonu yapacak bir oyuncu olmayınca, oyun Sivasspor’un isteği ve üstünlüğü ile geçti. İlk 20 dakikanın özeti, oynayan, pozisyona giren ve gol atan Sivas, seyreden Galatasaray’dı. Selçuk’un önemi, sakatlıklar ve eksikler sonrası daha da arttı. Tolga ve Donk tercihinin sebebi olan mücadele de alt seviyede kaldı. Savunma, pas isteyen ya da pas atacağı adam bulamayınca orta sahayı pas geçmek zorunda kaldı. Feghouli ve iki kenarda oynayan Yasin-Rodrigues’in devreye girememesi sorunu büyüttü. Yarım saat sonra Galatasaray dengeyi sağlamayı başardı. Bu dengelemede Mariano’nun çıkışları ve Feghouli’nin driplingleri etken oldu. İlk yarıda Galatasaray adına en iyi oyuncu yine Denayer’di.
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İkinci yarı, soyunma odasında esen yeller sonrası çok farklı başladı. 10 dakika süren bu bölümde önde basan, orta sahada pas yapan ve sağ kenarı iyi kullanan Galatasaray pozisyonlara girmeye başladı. Özellikle, orta sahada pas yaparken sağ kenarda Mariano ve Rodrigues’e atılan ters uzun toplar etkili oldu. İyi oynarken gelen penaltı her şeye noktayı koydu.
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Fatih hocanın orta sahada Selçuk’u tercih etmeyişi oyunu sıkıntıya soktu ve baştan dengeyi kuramayınca sahada dağınık bir takım ortaya çıktı. ‘Neden kaybetti?’ sorusunun 2 cevabı var... İlki, Fatih hocanın orta sahadaki yanlış tercihi ve doğru müdahaleyi yapmaması ve geç yapması. İkincisi, Gomis’in çok kötü oynaması. Galatasaray adına böyle bir haftada kaybetmek çok büyük kayıp. Bir daha bu fırsatı yakalamak çok zor olacaktır.