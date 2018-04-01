Terim güldü, Muslera öfkelendi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray - Trabzonspor maçında ekrana yansımayan detaylar objektiflerden kaçmadı! İşte mücadelenin detayları...
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
1 / 43
Mücadelede öne çıkan detaylar şu şekilde...
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
2 / 43
TRİBÜNDE DOSTLUK RÜZGARLARI
Galatasaray-Trabzonspor maçında başkanlar Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, protokol tribününde yan yana oturdu. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşırken, protokol tribününde dostluk rüzgarları esti. Müsabakayı izlemek için iki takımın başkanı da stattaki yerini aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın protokol tribününde yan yana oturması ise dikkatlerden kaçmadı.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
3 / 43
BURAK SUSTU, GOMİS KONUŞTU
Galatasaray-Trabzonspor maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis gol atarken, bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz ise ses kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi Gomis ile takipçisi Burak Yılmaz, müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı. Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
4 / 43
FEGHOULİ'NİN 6. GOLÜ
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti. Feghouli ayrıca sarı-kırmızılıların ligdeki 4 maçında skora 4 kez katkıda bulundu. (1 gol, 3 asist). Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşılaşmasında perdeyi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli açtı. Feghouli, müsabakanın 7. dakikasında Mariano’nun asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Cezayirli futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son 4 maçta 4 kez skora etki etti (1 gol, 3 asist). Galatasaray, Feghouli’nin bu sezon gol attığı 6 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
5 / 43
GOMIS 26 OLDU
Galatasaray Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor karşısında attığı gollerle ligde gol sayısını 26’ya yükseltti. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde mücadele ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, boş geçmedi. Gomis, müsabakanın 60. dakikasında attığı golle takımının maçtaki ikinci kez gol sevinci yaşamasına neden oldu. Fransız golcü, böylece ligdeki gol sayısını 26’ya yükseltti ve gol krallığındaki liderliğini pekiştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon bütün maçlardaki gol sayısını ise 29’a çıkardı.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
6 / 43
Sarı-kırmızılılar çok rahat götürdüğü mücadelede 90+1'de adeta şok oldu. Trabzonsporlu Kucka, orta sahanın 1 metre kadar ilerisinden kaleye direkt şut gönderdi. Muslera topu çıkarmakta yetersiz kaldı ve jeneriklik bir gol oldu. Bu gole Fatih Terim gülerek tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi ise epey bozuldu. Muslera maç sonunda kimseyle tokalaşmadan mutsuz bir şekilde soyunma odasına gitti.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
7 / 43
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, ilk yarının bitimine az bir süre kala Jose Sosa'dan sert bir darbe aldı. Ayağına basılan tecrübeli orta saha çok sinirlendi ve hakem Fırat Aydınus'a itiraz etti. İlk yarının başında Sosa'nın yanına giden İnan, rakibi ile konuştu ve daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
8 / 43
TARAFTAR ŞOV YAPTI
Galatasaray-Tabzonspor maçını Türk Telekom Stadyumu’da toplam 46 bin 934 taraftar izledi. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzon maçında da buna devam etti. Galatasaray- Trabzonspor maçını izlemeye gelen taraftar sayısı ise 46 bin 934 olarak açıklandı. Şampiyonluk yolunda önemli haftalara girilirken, taraftarlar, maç boyunca takımına desteklemeyi sürdürdü ve 3 puanın alınmasına büyük katkı verdi.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
9 / 43
Taraftarların zaman zaman hışmına uğrayan kaptan Selçuk İnan, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü. Yıldız oyuncu 87'de oyundan çıkarken tüm stat tarafından alkışlandı.