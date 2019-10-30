Terim - Falcao görüşmesinin perde arkası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığından ötürü önemli maçlarda takımını yalnız bırakması, sarı-kırmızılı camiada tepki yarattı. Büyük umutlarla alınan Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ayrıntıları ve konuşulanlar ortaya çıktı!
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Radamel Falcao sakatlık süreci ile ilgili öz eleştiri yaptı: Kolombiyalı yıldız, sezon öncesinde iyi çalışamadığını itiraf etti ve taraftarın sevgisine karşılık verebilmek için hazır olmadan oynamanın bedelini ağır ödediğini söyledi.
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Galatasaray'da bir aydır gündemi meşgul eden Radamel Falcao'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor.
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Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı.
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Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti. Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp "Hata benim" diyen Falcao, "Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım.
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Geldiğimde de idman eksiğim vardı. Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım'' itirafında bulundu.
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BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM!
Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen Falcao, ''Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahada olmayı herkesten çok ben isterdim.
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Çok önemli takımlarda oynadım ama Galatasaray'daki kadar tutkulu bir taraftar topluluğu görmedim. Kendimi borçlu hissediyorum ve taraftara borcumu ödeyeceğim'' diye ekledi.
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İDMANDA BAŞ BAŞA...
Sakatlığı sonrasında ortadan kaybolan Radamel Falcao dün antrenmanda ortaya çıktı. Daha önce takımdan ayrı çalıştığı açıklanan oyuncunun fotoğrafı paylaşılmazken dün ilk kez idman sahasından kareler geldi..
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Falcao ile Terim baş başa bir süre görüşürken, Kolombiyalı yıldız, hocasına son durumu hakkında bilgi verdi.
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DOKTOR FERNANDEZ: ÇOK DİKKAT EDİLMELİ
Kolombiya'nın El Tiempo gazetesi, yıldız oyuncunun durumunu doktor Carlos Francisco Fernandez ile konuştu.
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Doktor Fernandez "Dikkat edilmezse sakatlık daha komplike bir hale gelebilir. Tendinopati sakatlığı 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektirir. O da sanırım bu süreyi geçiriyor" diyerek görüşlerini paylaştı.
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OYNAMADAN 300 BİN EURO!
3 yıllık imza atan Falcao, garanti ücret olarak 5 milyon Euro kazanıyor. Ayrıca 29 maçta forma giymesi durumunda Kolombiyalı oyuncu 1.9 milyon Euro da bonus alacak.