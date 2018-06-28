Terim, F.Bahçeli yıldızı istedi! Flaş teklif...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in direktifi doğrultusunda Fenerbahçe'nin yıldızı için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Transferde büyük bomba patlamak üzere... Sarı lacivertlilerin yıldızı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ısrarcı... İşte yaşanan flaş gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'dan yılın bombası… Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve zaman zaman kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Galatasaray harekete geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’la yaptığı görüşmede 23 yaşındaki oyuncunun ismini verdiği ve ‘Ozan kaliteli bir isim, alabiliyorsak alalım’ dediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılı yönetim, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe’yle irtibata geçerek Ozan hakkında bilgi aldı. Bir Sarı-Lacivertli yöneticinin G.Saray’a, “Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yeni hocamız ne karar verir bilemeyiz. Olumsuz rapor verirse oturur konuşuruz” dediği ileri sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray transfer komitesi şimdi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’nun vereceği kararı beklemeye başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş gelirse pazarlıklar başlayacak. G.Saray’ın Ozan Tufan için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro… Fenerbahçe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, 2015 yaz transfer döneminde Bursaspor’dan Sarı-Lacivertliler’e 7 milyon euroya gelmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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F.Bahçe yönetimi Galatasaray’ın bu teklifini kabul ederse uzun bir aradan sonra iki takım arasında transfer gerçekleşecek. (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi! Terim, İnstagram TV'den takipçilerine seslenerek transfer gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...