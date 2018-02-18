Terim çıldırdı! Tepkiye tepki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kaybederek büyük yara aldı. Maçta ekranlara yansımayan olayların perde arkası ise şu şekilde oldu...
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Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında oynanan oyundan memnun değildi. Kulübede yardımcılarına dert yanan deneyimli çalıştırıcıyı en çok öfkelendiren şey ise bireysel kötü performanslar oldu. Terim'i en çok hayal kırıklığına uğratan isimse Sofiane Feghouli oldu.
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Belhanda'nın yokluğunda hücum yükünü çekmesi beklenilen Cezayirli futbolcunun üst üste yaptığı top kayıpları ve etkisiz futbolu Terim'i adeta çıldırttı. Tecrübeli teknik adam bunun üzerine kulübede Sinan Gümüş'e direktif vererek ısınmasını söyledi. Terim Feghouli'ye verdiği kredi 60 dakika oldu.
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FEGHOULI DE TEPKİ GÖSTERDİ
Kenara alınan yıldız futbolcunun yaptığı el hareketleri ise dikkat çeken başka bir olay oldu. Fatih Terim ile göz teması kurmayan, oyuna giren arkadaşı Sinan Gümüş ile tokalaşmayan Feghouli, direkt kulübeye gitti. Oynadığı etkisiz futbola rağmen oyundan alınma kararını beğenmeyen Cezayirli, tavırlı bir şekilde yedek kulübesine geldi.
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Deplasmanda alınan kötü sonuçlar, Fatih Terim'e de bazı yönlerden eleştiri gelmesine sebep oldu. Özellikle Mariano'nun iki maçtır kulübede tutulması Terim'in en çok eleştirildiği konulardan oldu. Brezilyalı yaptığı çıkışlarla ve isabetli ortalarıyla takımın hücum gücünü oldukça artırıyordu. Martin Linnes Kasımpaşa maçında olumlu katkı veremedi ve sarı-kırmızılıların kanatları bu maçta işlemedi.
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"Herkesi korkuttuğum için özür dilerim" Bafetimbi Gomis, maç sırasında yaşadığı baygınlık hakkında konuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...
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BELHANDA YAKTI
Bir önceki maçta sorumsuzca oyundan atılan Younes Belhanda'nın yokluğunun takımı olumsuz etkilediği görüldü. Hücumda ofansif bir orta sahanın yokluğunu arayan sarı-kırmızılılar atak organizasyonlarında zayıf kaldı. Faslı oyuncu maçı oğluyla birlikte tribünde seyretti. Terim maçtan sonra, "Belhanda’ya ihtiyacımız varken yanlış bir kart gördü. Tolga bugün iyi oynadı. Feghouli’nin mide rahatsızlığı vardı maçtan önce. Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Geçen hafta söyledim. Bazı oyuncular olmayacak. Bu durum Galatasaray’ın oyun felsefesini değiştirmez. Bugün oyuna girenlerden de katkı almadık. Gomis’i doğal karşılıyorum. Mağlubiyete geçtiğimizde çıkaramazdım onu. Ne olursa olsun Galatasaray bu kadar kolay kaybetmemeli” açıklamasını yaptı.
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RODRIGUES'TEN 6 MAÇTA 6 KATKI
Kötü performansların yanı sıra, sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un müthiş performansları parmak ısırttı.Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında attığı golle, ligde son 6 maçta hücuma katkı verdi. Rodrigues’in bu sezon ligde ise 4 gol, 6 asisti bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında açılışı başarılı futbolcu Garry Rodrigues yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Donk’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu bu golle, sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 maçta 6 kez hücuma katkı verdi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de bu sezon 17 maça 11’de başlarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.