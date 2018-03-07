Terim: 9 maç, Volkan: 5 maç, Q7: ...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma, PFDK’ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu. PFDK tarafından Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 25
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma'ya PFDK tarafından Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verildi. Ligimizde şu zamana kadar futbolcuların aldığı büyük cezalar şu şekilde:
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 25
7 AY MEN CEZASI: PASCAL NOUMA
2003 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta elini şortuna sokan Pasal Nouma, PFDK tarafından "spor ahlakına ve centilmenliğe ağır biçimde aykırı davranmak" suçundan 7 ay men cezasına çarptırıldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 25
16 MAÇ CEZA: ÖNDER ÇENGEL
PFDK, 2014 yılında 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'e, hakeme saldırması nedeniyle 16 maç ceza verdi
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 25
14 MAÇ CEZA; ŞEHMUS ÖZER
Göztepe-Karşıyaka derbisinde müsabakanın hakemi Hüseyin Sabancı'ya yönelik fiili saldırıda bulunan Şehmus Özer'e PFDK tarafından 14 maç men cezası verildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 25
11 MAÇ CEZA: ENGİN BAYTAR
PFDK, TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalede bulunan Galatasaraylı Engin Baytar'a 11 maç ceza verdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 25
11 MAÇ CEZA - RAUL MEIRELES
2012/2013 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Meireles'e ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu daha sonra Meireles'in cezasını 4 maça indirmişti.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
7 / 25
9 MAÇ CEZA: FATİH TERİM
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e (Galatasaray-Mersin İdmanyurdu) 2'si geçen seneki ertelenen cezasından olmak üzere toplam 9 maç ceza verdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
8 / 25
7 MAÇ CEZA: ÜMİT ÖZAT
2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
9 / 25
7 MAÇ CEZA: YUSUF ŞİMŞEK
PFDK, 2015 yılında tedbirli olduğu halde Kasımpaşa - Antalyaspor maçında soyunma odası koridoruna giren Antalyaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'e 7 maç men cezası verdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
10 / 25
6 MAÇ CEZA: CANER ERKİN
Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e PFDK tarafından 6 maç men cezası verildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
11 / 25
5 MAÇ CEZA: BILICA
2013 yılında Elazığspor - Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK tarafından 5 maç ceza verildi
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
12 / 25
5 MAÇ MEN CEZASI: QUARESMA
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta oyuna sonradan giren Quaresma, rakip futbolcu Josef'e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men cezası aldı
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
13 / 25
5 MAÇ CEZA: VOLKAN DEMİREL
2013 yılında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
14 / 25
5 MAÇ CEZA - DIEGO LUGANO
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
15 / 25
5 MAÇ CEZA - OKAN BURUK
Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle Okan Buruk'a 5 maç men cezası verildi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
16 / 25
5 MAÇ CEZA - MIGUEL LOPES
Akhisarsporlu Miguel Lopes, Galatasaray maçında oyundan atıldıktan sonra hakem Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü ve bu hareketi nedeniyle 3 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
17 / 25
5 MAÇ CEZA: HAMZA HAMZAOĞLU
13.01.2017 tarihinde Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, müsabaka hakemi yönelik sözleri nedeniyle Hamza Hamzaoğlu, PFDK tarafından 5 maçlık men cezası ile cezalandırıldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
18 / 25
4 MAÇ CEZA - FELIPE MELO
Galatsaraylı Felipe Melo, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü gerkçesiyle 4 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
19 / 25
4 MAÇ CEZA - DUSKO TOSIC
2016/2017 sezonunda Fenerbahçe maçında Van Persie'ye yaptığı müdahalesinin ardından Dusko Tosic'e PFDK, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 maç men cezası verdi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
20 / 25
4 MAÇ CEZA - SABRİ SARIOĞLU
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ile kavag eden Sabri Sarıoğlu 4 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
21 / 25
4 MAÇ CEZA - CANER ERKİN
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Başakşehir maçında kırmızı kart gören Caner, hakeme yönelik sportmenliğe ayrkırı hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
22 / 25
4 MAÇ CEZA - PIERRE WEBO
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Başakşehir maçında kırmızı kart gören Pierre Webo, hakeme yönelik sportmenliğe ayrkırı hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
23 / 25
4 MAÇ CEZA - ANDRE SANTOS
Bolusporlu Andre Santos, Süper Lig için karşılaştıkları Göztepe maçının son dakikalarına doğru çileden çıktı, rakip futbolcuya tekme ve yumruk attı. Santos 4 maç ceza aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
24 / 25
4 MAÇ CEZA - TURGUT DOĞAN ŞAHİN
Turgut Doğan Şahin, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Konyaspor kupa maçında rakip takımın taraftarlarına ve görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 maç men cezası aldı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
25 / 25
3 MAÇ CEZA: OLCAY ŞAHAN
Trabzonspor - Galatasaray maçında Olcay Şahan, PFDK tarafından Sofiane Feghouli'ye yaptığı şiddetli hareket nedeniyle 3 maç ceza aldı. (Sporx)