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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Terim 6 ismin biletini kesti
Futbol

Terim 6 ismin biletini kesti

Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak.

Foto: AJANSLAR
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İşte G.Saray'da gelecek sezon yapılacak olan operasyon

Foto: AJANSLAR
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Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer’i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak. Bu oyuncuların ayrılmasının ardından G.Saray'ın maaş bütçesi de rahatladı. 7 oyuncunun toplam maliyeti güncel kurla 5 milyon 287 bin euro olurken bu isimlerin kontratlarının bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar da buna göre transferde yeni hedeflere yönelecek. 7 oyuncu neredeyse G.Saray'da hiç forma giyemezken sadece Yasin Öztekin zaman zaman şans bulabiliyordu.

Foto: AJANSLAR
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3 İSİM KALACAK

Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor. Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutlaka tutalmasını istiyor.

Foto: AJANSLAR
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DONK KALIYOR br>
Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor. Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Ndiaye'nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı. 32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer'in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor.

Foto: AJANSLAR
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NAGATOMO...

Yarım sezonluğuna İnter’ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak.

Foto: AJANSLAR
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DENAYER HİÇ BİR YERE GİTMİYOR

Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.

Foto: AJANSLAR
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YOLCULAR BELLİ

Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan’ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak. İşte o yolcular ve sonu merak edilen isimler...

Foto: AJANSLAR
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Tecrübeli oyuncu Hakan Balta'nın sözleşmesi sona erdi.

Foto: AJANSLAR
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Koray Günter sözleşmesi bitti

Foto: AJANSLAR
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Yasin Öztekin sözleşmesi bitti

Foto: AJANSLAR
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Latovlevici sözleşmesi bitti

Foto: AJANSLAR
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Carrasso sözleşmesi bitti

Foto: AJANSLAR
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6 İSİM İÇİN TEKLİF BEKLENECEK

Foto: AJANSLAR
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Tolga Ciğerci

Foto: AJANSLAR
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Eren Derdiyok

Foto: AJANSLAR
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Ahmet Çalık

Foto: AJANSLAR
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Lionel Carole

Foto: AJANSLAR
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Luis Cavanda

Foto: AJANSLAR
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Tarık Çamdal

(Sporx)

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