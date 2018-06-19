Terim 6 ismin biletini kesti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 19
İşte G.Saray'da gelecek sezon yapılacak olan operasyon
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 19
Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer’i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak. Bu oyuncuların ayrılmasının ardından G.Saray'ın maaş bütçesi de rahatladı. 7 oyuncunun toplam maliyeti güncel kurla 5 milyon 287 bin euro olurken bu isimlerin kontratlarının bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar da buna göre transferde yeni hedeflere yönelecek. 7 oyuncu neredeyse G.Saray'da hiç forma giyemezken sadece Yasin Öztekin zaman zaman şans bulabiliyordu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 19
3 İSİM KALACAK
Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor. Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutlaka tutalmasını istiyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 19
DONK KALIYOR br> Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor. Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Ndiaye'nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı. 32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer'in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 19
NAGATOMO...
Yarım sezonluğuna İnter’ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
6 / 19
DENAYER HİÇ BİR YERE GİTMİYOR
Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
7 / 19
YOLCULAR BELLİ
Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan’ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak. İşte o yolcular ve sonu merak edilen isimler...
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
8 / 19
Tecrübeli oyuncu Hakan Balta'nın sözleşmesi sona erdi.