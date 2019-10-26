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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
26 Ekim 2019 - 11:50,

Teniste 'Yeni Sharapova': Klara Mrcela

20 yaşındaki Klara Mrcela, kadınlar tenisinin yeni yüzü olma yolunda...

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Hırvat tenisçi Klara Mrcela'nın ismini daha uzun süre duyacak gibiyiz...

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Yeni profesyonel olan ve henüz ana turnuvalarda 10 maça çıkan Mrcela, Instagram'da kısa zamanda geniş hayran kitlesi yakaladı.

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Tenis kariyerinde henüz başarılı bir performansa imza atamayan Mrcela, buna rağmen paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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Genç tenisçi, kısa süre içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

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Güzelliği ile dikkat çeken Hırvat tenisçi için şimdiden 'Yeni Maria Sharapova' yorumları yapılıyor.

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İşte son zamanların konuşulan ismi Klara Mrcela'nın Instagram paylaşımları...

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Rus tenisçi Maria Sharapova, kariyerinde Tianjin Açık finalinde Sabalenka'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı...

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